A la sombra | Rosario Robles

Foto: Alejandro Oyervides

“No necesito que nadie me dé una amnistía. No requiero amnistía. Yo no requiero absolutamente que nadie me perdone de antemano. A mí que se me investigue todo lo que se quiera. Que se investigue hasta por debajo de las piedras", dice ROSARIO ROBLES, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Crece la preocupación de la bancada de Morena en San Lázaro. No porque la oposición los tenga preocupados --menos ahora que son aplastante mayoría—, sino porque no saben qué hacer con ese "chivo en cristalería" que es el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien no desaprovecha ocasión para hacer desplantes, gritar, interrumpir la sesión y ser él el protagonista de los escándalos.



***

Hablando de Gerardo Fernández Noroña. La instrucción que sale de la casa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es que el 1 de diciembre se asegure una toma de posesión tersa, como las que desde hace tres sexenios no se ven, con los presidentes entrantes y salientes en un evento republicano, lo cual no hay forma de garantizar con ese legislador que ha hecho de la riña y el insulto su modus vivendi. ¿Cómo desactivar a quien sólo quiere hacer borlote? Porfirio Muñoz Ledo asegura que ya tiene un atisbo de solución. ¿Será? Ojalá.

***

Nos cuentan a la sombra de conflictos de seguridad en los planteles educativos de la capital, que muchas empresas ya comenzaron a competir por un jugoso contrato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que encabeza Enrique Graue. Se trata de un negocio millonario, que consiste en tomarle foto a los estudiantes, digitalizar sus huellas y elaborar sus credenciales. Son un máximo de 251 mil registros. Es decir, hasta 251 mil credenciales.

***

Vaya acierto del lanzamiento de proyecto MIA Co.Growing, a cargo de Ana Cecilia Cárdenas y Marisse del Olmo, cuyas siglas se refieren a Mujer Innovadora Activa, y cuyo objetivo será congregar a mujeres para compartir sus experiencias y generar proyectos de emprendedurismo en diversos rubros. Y vaya que la mujer mexicana ha ganado espacios en la economía, pues hoy día mantiene una participación de más del 40 por ciento del personal ocupado en actividades económicas. Así, nos cuentan que las instalaciones de MIA Co.Growing ya se encuentran operando en la Ciudad de México y están destinadas a que la comunidad femenina creativa y profesional desarrolle negocios desde un enfoque responsable y comprometido con la sociedad.

***

Duro golpe recibieron ayer los dueños de medios que no se acostumbran al futuro, que no entienden que la distribución de contenido se transformó. Stephen Kay, director Legal de Roku, informó que se anuló la prohibición de estos dispositivos en el país, por lo que la compañía espera que las ventas se reanuden en las próximas semanas. “El streaming es el futuro de la televisión. El streaming ofrece una gran oportunidad a los consumidores mexicanos, brindándoles mayores opciones de entretenimiento”, dijo Matthew Anderson, director de Mercadotecnia de Roku. Tardaron más de un año en quitarse el pie del cuello.