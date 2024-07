A la sombra / Salomón Jara

El gobierno de Salomón Jara en Oaxaca sigue tambaleándose. Hombres armados atacaron la comunidad de Lázaro Cárdenas, quienes balacearon y quemaron casas además del cerro de Yucunino, destruyendo la reserva natural conocida como Santuario de las Aves, hecho que la administración estatal adjudicó a una disputa agraria para la cual se supone que se mantienen activas mesas de diálogo. Las propias autoridades de San Miguel El Grande, Tlaxiaco, exigieron mediante un escrito al gobierno estatal tomar en serio el asunto y, en redes sociales, ya hubo quien incluso pidió la renuncia del mandatario morenista. La actriz y cineasta Ángeles Cruz retó al gobernador a dejar su puesto, ya que ni él ni la fiscalía local han podido garantizar justicia y seguridad a los oaxaqueños, propuesta que respaldó también la activista Elena Ríos.

“Diría que en nuestra región donde vemos presión sobre el consumidor es en Colombia y Argentina”, dijo Ian Craig Garcia, Chief Executive Officer de Coca-Cola FEMSA, durante una reunión con analistas la semana pasada. “Así que esos son los dos mercados donde vemos presión. Este mes estamos viendo un entorno más suave en México, pero hasta ahora, por lo que vemos, creo que se relaciona directamente con el clima porque, como sabes, nuestro negocio se ve afectado por las lluvias”.

Es decir, Ian le aclaró a los analistas que el gobierno mexicano y sus políticas económicas no los han afectado. “Usualmente por las lluvias, las primeras cosas que se ven afectadas son el agua y luego un poco en las porciones individuales. Y eso es exactamente lo que estamos viendo este mes. Así que no creo que eso tenga que ver con la fortaleza del consumidor en México, porque todavía prácticamente no hay desempleo. Todos los proyectos siguen adelante”, explicó el CEO de la embotelladora.

Jorge Collazo, el encargado de la relación con inversionistas de la refresquera, dijo que algo que siguen viendo que ha sido un impulsor de volúmenes de ventas, como mencionó Ian, es lo macroeconómico, el bajo desempleo de México. “Es algo que seguimos viendo en todos nuestros territorios y seguimos viendo esta fuerte demanda. Y más allá de este bajo desempleo, también estamos viendo remesas. También estamos viendo, por supuesto, aumentos en el salario real. Así que eso también está trayendo este entorno positivo”.

Debido a que el gobierno de Tabasco, de Carlos Manuel Merino, incumplió con el pago del subsidio a los usuarios correspondiente a unos 35 millones de pesos, las 40 unidades de la empresa transportista Ev Netcomm paralizaron a partir de este lunes el servicio de transporte público en Villahermosa. El director general de la firma, Fernando Hernández Marquina, indicó que vienen trabajando desde hace 669 días y la administración estatal no ha cumplido con la parte que le corresponde, mientras que la Secretaría de Finanzas estatal no ha querido pagar bajo el argumento de que la compañía no está en sus registros.

Que andan con miedo en los principales destinos turísticos de este país, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a individuos y empresas de México vinculados directa o indirectamente a las actividades de tiempo compartido del CJNG. Estas personas y entidades están ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco, México, un bastión estratégico del Cártel Jalisco para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, dijo el FBI.

La OFAC sancionó a los contadores mexicanos Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez por presuntamente estar controlados o dirigidos por el CJNG, o por actuar en su nombre. Estos contadores, radicados en Puerto Vallarta, asisten en las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG y tienen relaciones familiares con personas previamente designadas, dijeron las autoridades estadounidenses. Y lo que allá les llama la atención, es que el gobierno local y federal no se ha metido en el asunto, como que hicieron que no sucedió.

El gobierno de Estados Unidos dice que Arredondo es media hermana del miembro del CJNG, Julio Cesar Montero Pinzon (alias "El Tarjetas"), designado por la OFAC el 2 de junio de 2022. Foubert es esposa de Sanchez y hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, un abogado mexicano vinculado a las actividades de tiempo compartido del CJNG y designado por la OFAC el 30 de noviembre de 2023. Castigaron desde EU a cuatro empresas: Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V., supuestamente dedicada al comercio mayorista, por estar controlada o dirigida por Arredondo. Además, sancionó a Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V. y Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V., supuestamente dedicadas a actividades inmobiliarias, por estar controladas o dirigidas por Foubert. Finalmente, sancionó a Bona Fide Consultores FS S.A.S., una firma de contabilidad, por estar controlada o dirigida por Sanchez.