A la sombra | Sanjuana Martínez Montemayor

“Nadie ha usado nada. Recibí hace dos meses una agencia y una redacción con la inercia del régimen anterior, dominada por un sindicato corrupto. Rescatarla de sus garras requiere tiempo. @Notimex será libre y sólo de los mexicanos. Saludos”, escribió este fin de semana SANJUANA MARTÍNEZ MONTEMAYOR, directora general de la agencia de noticias del Estado, Notimex. Esto, en el contexto del agarrón a tuitazos que se dió contra el periodista Héctor de Mauleón. “Llevo 48 horas recibiendo insultos y amenazas por el tema Mauleón,c on un ejército de bots que no sé quién paga y miles de recomendaciones de cómo manejar una agencia de noticias y la presentación de un libro. Gracias, mándenlas al correo institucional. Hoy es domingo, disfruten”.

***

Dicen los que saben que Germán Palomares Oviedo, director de Enlace y Vocero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es uno de los comunicadores oficiales más difíciles de encontrar por los reporteros de la fuente. Que es más fácil platicar y ver a Javier Jiménez Espriú, que a su representante. Por eso muchos periodistas se sorprendieron cuando ayer lo vieron como conductor invitado de Radio Educación en la transmisión del concierto de mediodía en el Palacio de Bellas Artes.

***

Que el exgerente de Horizonte se aventó un palomazo con mucho gusto, parece que disfruta más andar de conductor de conciertos fifís, que de vocero de Jiménez Espriú. Hasta una entrevista se aventó con el violinista William Harvey. ¿Cómo va el aeropuerto de Santa Lucía y el tema del cerro señor Palomares? Bueno, eso es lo que muchos le quieren preguntar al secretario y al vocero, pero nomás no están disponibles. Lo cierto es que ya tienen una pista para irlo a buscar y completar sus notas los reporteros de la fuente. Que lo busquen en Bellas Artes los domingos al mediodía.

***

Ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero durante la transmisión del concierto de Bellas Artes, y frente al vocero de la SCT o invitado de Radio Educación, se habló del concierto de la semana pasada, el de La Luz del Mundo. Y se pidió la renuncia de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. ¿No ha escuchado el programa? Estuvo bueno… pero si lo de usted es más la cumbia o el bolero, la onda menos fifí, pues no se lo recomendamos.

***

Desde los círculos más cercanos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recuerdan que no deben hacerse bolas, en las zonas de más alta incidencia delictiva se incrementará el “estado de fuerza”. El reto de la inseguridad es una responsabilidad del Estado mexicano y así lo asumen. “Mientras alguna autoridad se debata en conflictos políticos, el crimen avanza de manera organizada”. Eso es lo que entienden el gobierno y por ello la prisa, por eso parece a veces que no escuchan. Pero sí, no se detendrán en delicadezas.