A la sombra | Santiago Creel y Manuel Velasco

Ya que hablamos de Ricardo Anaya, dicen los que saben que dará un cambio a su relación con el sector empresarial a partir de la siguiente semana. Resulta que el mensaje de “quién sabe de qué es capaz el joven maravilla”, cambiará por certidumbre y certeza para los que mueven la economía del país.



El segundo en las encuestas tiene desde hace meses un acercamiento con empresarios clave de organismos y los dueños del capital, “la exmafia del poder”. Y sí, es el candidato que ven para competir contra ya saben quién y lo quieren arropar de cara al debate del próximo domingo 22 de abril.



Nos cuentan además que la nota que publicó El Sol de México le caló a todos los candidatos, pero a uno más que a todos. Resulta que uno de los aspirantes a ser presidente de este país quiere tener todo controlado, y su equipo se puso muy “terco” ante el INE, de Lorenzo Córdova, cuando se habló de tener invitados durante la batalla. Según ellos, no quieren que sea un talk show, lo cierto es que no saben todavía cómo anular preguntas incómodas, pues la respuesta no la pueden poner en el guión.

¿Quién es el que se quejó? Preguntamos. ¿Quién es el que parece que actúa en sus reuniones masivas y tiene un discurso menos natural?, nos responden con pregunta. Ah, ya sabemos quién...



Desde que arrancó el año algunos muy observadores comenzaron a fijarse en un sitio muy peculiar, llamado Pejeleaks. A la sombra de lo que usted escuche, esta columna escuchó entre algunos cercanos a Andrés Manuel López Obrador que quien está detrás de este portal es Grupo Prowel, organización liderada por Javier Razo.



El poderoso grupo de medios digitales tiene entre sus sitios López Dóriga Digital, del Teacher, Referee, Apantalla, Quinto Poder, Chef Oropeza y muchos más que usted seguramente consulta ingenuamente como fuente de información fidedigna.

De acuerdo con nuestras fuentes confidenciales y muy conocedoras del tema, lo que le salta a los miembros de Morena es el nombre de un empresario casinero, Javier Rodríguez Borgio, así como que los de Prowell tienen como clientes a muchos gobiernos estatales y sí, políticos que no tragan a AMLO.



Cuando la gente de Andrés Manuel López Obrador comenzó a escarbar en los nombres ligados a Prowell, hallaron que Javier Rodríguez Borgio estuvo ligado a un escándalo porque supuestamente vendía en sus gasolineras combustibles robados (huachicol disfrazado), que es dueño de los casinos Big Bola, y que son originarios de Querétaro... ¿Querétaro? ¿Quién es de Querétaro?