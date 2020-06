A la sombra | Santiago Nieto

Foto: Abraham Solís





Nada más como para que no se le pase el dato: con modestia pero sin rechazar la idea, SANTIAGO NIETO, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo en entrevista al Diario de Querétaro este fin de semana, lo que hemos escuchado muchas veces: “Yo estoy concentrado en las tareas que me ha encomendado el Presidente de la República”, en alusión a una posible candidatura a la gubernatura del estado de Querétaro, por supuesto postulado por Morena. ¿No quiero, pero la idea no me disgusta?

***

Entre tanto ruido, la comunidad de ecologistas y ambientalistas, algunos de los cuales fueron titulares de la Semarnat, como Julia Carabias o Rafael Elvira Quesada, pidieron este fin de semana, en extensa carta al Presidente de la República, repensar su política ecológica que ha reducido recursos a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, fomenta el uso de energías fósiles, se ha saltado observaciones de impacto ambiental en los proyectos del Tren Maya y Dos Bocas, y pretende quitar recursos a la ciencia y la investigación.

***

Sabedores de que quizá están arando en el desierto de la ceguera de la cuatroté, pues no se nota interés del actual gobierno para cuidar el medio ambiente ni de tender puentes de comunicación con la comunidad científica, estos personajes se sienten en la obligación de hacer los señalamientos correspondientes y de dar la batalla, para no echar abajo todo lo que ha construido el país en el tema ecológico en los últimos años. Aunque con estas quejas dejan muy claro que están del lado de los que, dice el mandatario, no están con él.

***

¿Que no se enteró? Esto dijo a los mexicanos Andrés Manuel López Obrador el fin de semana: “Qué bueno que se definan, nada de medias tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde, no es tiempo de simulaciones o somos conservadores o somos liberales, no hay medias tintas”.

***

Como el mal ejemplo cunde, al igual que lo pretendió en su momento, el Congreso de Baja California, ahora son los morenistas poblanos, encabezados por el diputado Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Jucopo del congreso estatal, quien en plena pandemia pretende meter la mano en los bolsillos de las app de reparto de alimentos y productos, tales como o Uber, Didi, Uber Eats, Rappi, Amazon y MercadoLibre para restringir o incluso eliminar las comisiones que se hacen a los usuarios por el uso de las plataformas, como los restaurantes.

***

Las empresas calculan que, de prosperar esta iniciativa oportunista, habría un incremento del 15 por ciento en los servicios, mismo que se trasladaría a los usuarios de dichas plataformas. Es decir, al supuestamente velar por los consumidores decretando el fin de comisiones por decreto, lo que invade toda libertad de empresa, al final acabaría afectando de todos modos a los usuarios finales.