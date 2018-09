A la Sombra | Santiago Nieto Castillo

"El planteamiento es muy claro, se tienen que desarrollar acciones en materia del combate a la corrupción en todos los frentes. Odebrecht es un caso muy relevante para la vida pública nacional porque significó un acto de corrupción a escala regional en casi todos los países de América Latina, Europa, incluso algunas naciones del continente africano", señaló Carlos Urzúa, el futuro titular de la SHCP, al presentar a Santiago Nieto Castillo como el hombre que le quitará el sueño a ya saben quién. No a López Obrador, al otro.

Nos cuentan que nadie quería saludarlo. Que llegó con esa actitud que lo acompañó durante todo el sexenio. Que sigue en su nube, creyéndose muy arriba. Nos referimos a Aurelio Nuño, el expoderoso jefe de la Oficina de la Presidencia que hoy no tiene lugar en el gobierno, ni el poder que antes irradiaba. Se apareció en un bautizo, también de otro hombre que antes era poderoso y que tampoco se ha dado cuenta que ya no, y todos le sacaban la vuelta. Dicen que ahora que ya no tienen que soportarlo se sienten libres. Uno que otro lo saludó y fue objeto de críticas. “¿Por qué saludas a ése que nos trató tan mal?”, le preguntaban a uno de los que se atrevió a acercarse.

La explosión en la torre de Pemex seguirá siendo un misterio. Resulta que Miguel Ángel Cerón Cruz, director de Acceso a la Información de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República (PGR), envía un saludo y explica que se clasifica como reservada la información solicitada.

Es decir, copia de los documentos, fotos, gráficas, anotaciones, informes y archivos de los peritajes que se realizaron en México y en el extranjero para conocer las causas de la explosión del 31 de enero de 2013.

“Se localizó una averiguación previa relacionada con los hechos que hace referencia en su solicitud de información, siendo esta la única expresión documental que concentra la información de su interés, sin embargo, por el momento no es posible proporcionar información alguna, ya que la misma se encuentra en trámite, por lo que se actualiza el supuesto de información clasificada como reservada”. Explica la PGR que se exponen las líneas de la investigación y se alertaría a los sujetos activos o pasivos sobre las líneas que está siguiendo la autoridad.

Dicen los que saben que el periódico de Miguel Ángel Mancera, conocido como Factor, no salió ayer 3 de septiembre a las calles porque la redacción es todavía un caos y en la parte de registros y permisos están muy atorados. Les han comentado a los editores que la fecha fijada de salida probable es el lunes 17 de septiembre. También les han susurrado que una investigación sobre los fondos que dieron origen al proyecto ya está en marcha, y que todo apunta a una devolución de impuestos millonaria para la Ciudad de México.

Para algunos poderosos suena a pesadilla. Resulta que SANTIAGO NIETO CASTILLO, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que prácticamente fue derrocado de su puesto, encabezará la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).