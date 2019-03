A la sombra | Santiago Nieto Castillo

Foto: Alejandro Oyervides

“La Universidad (Autónoma) de Hidalgo fue detectada por el sistema financiero y también por una solicitud de una instancia de carácter internacional, en virtud de que se detectó una transferencia por 156 millones de dólares, lo cual es irregular en razón del estado que tienen las universidades públicas”, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), SANTIAGO NIETO CASTILLO.

***

.¿Los técnicos de la IATA qué? ¿S&P qué? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se puso “profundo” ayer y metió a su discurso desde Palacio Nacional ni más ni menos que al enemigo de los chicos buenos de Odisea Burbujas. “Nos tienen que mandar de los pueblos información para ver cuáles son los pueblos más limpios, más bellos, con los mejores jardines y les vamos a dar un reconocimiento, no sabemos de qué tipo, estamos viendo eso”. El mandatario dijo que a lo mejor una obra pública que se requiera en ese municipio sea autorizada como reconocimiento. “Tenemos que atender la limpieza de los pueblos. No al Ecoloco, no a la basura, no a la suciedad”. No es broma...

***

Hablando de Ecolocos, dicen los que saben que Sistemas Empresariales del Golfo, la empresa que destruyó 300 hectáreas de bosque para que se levante la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y que recibió apenas una multa de casi 14 millones de pesos por el daño causado y poco señalado, interpuso hace unos días una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco, porque supuestamente se violó el debido proceso durante la investigación de los posibles delitos ambientales que cometió, cuentan, a la sombra del poder.

***

La empresa reclama montos millonarios por la reparación de daños y perjuicios en sus operaciones, pues su razón social fue revelada durante el proceso de investigación realizado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, cuando aún prevalecía el principio constitucional de inocencia.

***

Nos informan que la denuncia se interpuso contra el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Gustavo Alanís Ortega, quien, como tercero interesado en el proceso indagatorio, supuestamente reveló información sensible de los expedientes y provocó que diversos clientes de la compañía rompieran contratos de operación. Ahora resulta que ellos destruyen el medio ambiente, ellos son los afectados y ahora deben los mexicanos pagarles millones para que estén tranquilos. ¿Dónde está la lógica de las leyes de este país? ¿Le vamos a hacer caso al Ecoloco en Tabasco?

***

El futuro del Partido Encuentro Social sigue en el aire. El fiel aliado de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado está por perder el registro al no alcanzar tres por ciento de la votación, aunque una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría revivirlo. Los fieles de Hugo Eric Flores rezan porque eso suceda.