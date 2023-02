A la sombra | Santiago Taboada

En la alcaldía Benito Juárez, que gobierna Santiago Taboada, van batiendo récord, pero no precisamente por algún tema positivo, sino porque lleva tres funcionarios con órdenes de aprehensión. Nos adelantan que, además, las autoridades capitalinas van por más de los presuntamente involucrados en lo que llaman el “cartel inmobiliario”, lo que muy posiblemente complicaría las aspiraciones del panista de convertirse en el candidato de la alianza para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Hablando de inmuebles y la Ciudad de México, llama la atención que Sandra Xantall Cuevas Nieves, maestra en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, está en la mira de las autoridades de la capital por un departamento desde el año pasado.

Que la alcaldesa de Cuauhtémoc arrastra varios asuntos pendientes en los tribunales de la Ciudad de México, y que por ahí sus enemigos están buscando material para darle golpes contundentes que en una de esas puedan afectarla en su pleito con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Uno de los temas que ven como objetivo tiene que ver con crédito hipotecario que supuestamente está pendiente.

Que en el presidium de la Marcha de la Lealtad de este jueves hubo varios incómodos, de inicio, el presidente Andrés Manuel López Obrador que se mantuvo bastante lejos de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, con quien ha manifestado abiertamente tener algunas diferencias.

Estuvo también el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Santiago Creel, con los secretarios de Marina y Sedena, Rafael Ojeda y Luis Cresencio Sandoval, luego del episodio en el que impidió la entrada de personal militar armado al recinto legislativo el pasado 1 de febrero.

“No hubo sólo pacto político con criminal alguno, en cambio la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable, cobarde y cómplice de abrazos y no balazos. No solo los abraza, los libera, los defiende y no los extradita”, dijo Margarita Zavala de su esposo, Felipe Calderón, quien dicen algunos anda escondiéndose en el extranjero ante una posible persecución por el caso de Genaro García Luna. “Enfrentó al crimen organizado, ya quisiéramos presidentes valientes, ya quisiéramos partidos responsables”. Que si muy valiente, ¿dónde está?

Que hablando de Genaro García Luna, es muy probable que antes de que termine febrero ya sepamos el destino del más alto funcionario del gobierno mexicano que enfrenta las acusaciones del gobierno de Estados Unidos. Mientras eso pasa, Pablo Gómez, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza, ayer le lanzó una advertencia a los funcionarios y amigos que lo ayudaron a hacer negocios en México. Lo tienen en la mira por negocios que supuestamente aprovechó desde su posición como funcionario. Hablan de enriquecimiento y contrataciones indebidas, redes de corrupción y muchos aliados durante 20 años de carrera.

Como no queriendo, porque Pablo Gómez se negaba, ayer soltaron una lista de empresas y contratos que de inmediato las redacciones independientes comenzaron a rastrear, pues la sospecha es que al seguir el rastro del dinero se hallarán muchas historias de encubrimiento, favores y además saltarán nombres de supuestos cómplices. Que muchos de los que se dicen nuevos ricos y algunos periodistas se pusieron nerviosos, pues parece que siempre sí los echarán de cabeza. Y que si querían papeles o pruebas, las van a tener.