A la sombra | Tania Ortiz Mena

Las señal más reciente, nos juran nuestras fuentes de IEnova, la dieron a comienzos de noviembre con el anuncio de la firma, junto con Sempra LNG & Midstream, de un acuerdo preliminar con las japonesas Tokyo Gas Co. y Mitsui & Co. y la francesa Total para producir gas natural licuado en Ensenada, Baja California. Su plan es realizar las primeras entregas pasado el ecuador del sexenio que recién arranca. Dicen que eso es muestra de confianza en el país y en sus instituciones, ahora que tanto se necesitan. No le pierda la pista.

Recuerde que Sempra, perdón, IEnova, es una de las empresas que más creció en México en el sexenio pasado.

***

Empresas de paquetería como UPS, DHL, Estafeta, RedPack, Fedex, y otras, deberían estar sumamente preocupadas, luego de que, algunas firmas del sector, están siendo extorsionadas. Nos cuentan que el agente del ministerio público de la Octava Agencia Investigadora, cuyo titular es Sergio Alejandro Martínez Colín, giró instrucciones a la Procuraduría General de la República (PGR), quien, a su vez, dio la orden, por escrito, a la administradora de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para detener las guías de envíos que están en el recinto de fiscalización de la Agencia Mexicana de Aviación. El pretexto, dicen los que saben, es por presunta piratería o cargamento ilícito, pero, el problema central, es que la autoridad está solicitando un beneficio a las empresas, para poder facilitar la circulación de las guías. No es un caso menor. El negocio mundial de paquetería creció 13 por ciento en 2017, y este año, mantiene una tendencia similar.

Hay que estar atentos a este caso, porque apunta a actos de corrupción.

***

Que todas las dependencias están en caos. Algunos dicen que esto ayudará a destruir, para crear. Otros señalan que esto puede ponerse feo. Como recordará, querido lector, este diario le informó que decenas de miles de empleados del gobierno tuvieron que presentar su renuncia al cargo, efectiva partir del 30 de noviembre.

Pues resulta que pasaron los días y mucha gente no sabe todavía qué pasará con sus empleos. Ni siquiera el nuevo gobierno entiende qué es lo que harán. Corrieron prácticamente a todos, pero la Secretaría de Hacienda, de Carlos Urzúa, no les ha pasado los tabuladores ni puestos. Por ello, Marcelo andaba en Estados Unidos como canciller, sin ser ratificado. La Función Pública está que estalla ante las preguntas, desde el interior, y todos los de comunicación, de todas las áreas, no saben qué responder de nada. Es más, el nombramiento de Urzúa apenas lo envió el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas horas.