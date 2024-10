A la sombra / Tania Reneaum Panszi

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que se llevará a cabo una audiencia presencial para tratar el tema de la Reforma Judicial aprobada en México. La reunión se llevará a cabo el 12 de noviembre próximo en Washington D.C., según un aviso firmado por Tania Reneaum Panszi, secretaria Ejecutiva de la CIDH, por lo que la delegación mexicana tendrá que notificar a la brevedad posible la lista de asistentes que discutirán en aquella tribuna mundial la citada modificación constitucional.

A la sombra…

Hablando del Poder Judicial, las cosas en el Pleno de la Suprema Corte se ponen cada vez más tensas. Cosa de ver las diferencias públicas entre las ministras abiertamente afines a la llamada cuarta transformación y el resto de los togados; es más, la “ministra del pueblo”, Lenia Batres, tachó de absurdo y fraudulento el proyecto de Juan Luis González Alcántara en el que se postula que la Reforma Judicial sí puede ser revisada, incluso dijo que aprobarlo sería una afrenta contra la mayoría obradorista que impera en el Congreso.

Apelando a su derecho de réplica, el IMSS que encabeza el chiapaneco Zoé Robledo, escribe a esta columna: “En los últimos días se han replicado en redes sociales y medios informativos comentarios relativos a una denuncia sobre supuestas irregularidades en las tareas que desempeña la Dirección de Operación y Evaluación (DOE) del Instituto Mexicano del Seguro Social”.

Agrega en su carta: “Como un ejercicio de transparencia y ante la certeza de que se trata de una difamación, el Instituto solicitó al Órgano Interno de Control realizar una auditoría sobre el uso presupuestal a partir del año 2021 a la fecha, periodo en el que hace mención en las columnas antes citadas. También se pidió al OIC que si de la auditoría se detecta alguna irregularidad, se proceda a las sanciones señaladas en la normatividad vigente y en concordancia con los principios esenciales de transparencia y claridad con los que se rige la vida del Instituto”. Esperamos, en cuanto tengan los resultados de su investigación, continuar informando sobre el asunto a los lectores de El Sol de México.

Las plataformas Uber, DiDi, Rappi y Cabify respondieron a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, manifestando su disposición a colaborar en la creación de un mecanismo que garantice el acceso a la seguridad social para los repartidores en México. Alianza In México destacó la importancia de mantener la flexibilidad e independencia que valoran estos trabajadores, quienes representan una fuente vital de ingresos para 2.5 millones de personas en el país. La asociación subrayó que cualquier iniciativa debe surgir de un diálogo inclusivo y respetar las necesidades de los repartidores, evitando que una regulación sin consenso pueda afectar drásticamente su forma de vida.

“Durante este trimestre, celebramos la apertura de nuestra nueva tienda "NIKE and Jordan World of Flight" en Ciudad de México, nuestro espacio comercial más grande en América Latina y la primera experiencia de compra con doble marca. El tráfico y las ventas del primer trimestre para este concepto superaron con creces nuestras expectativas, con consumidores buscando productos exclusivos, experiencias solo para miembros y nuestras últimas colecciones para mujeres y de la línea Jordan”, dijo ante analistas hace unos días Matthew Friend, el Jefe de Finanzas de Nike.

A diferencia de Nike, a los de Levi´s no les fue muy bien en este país en los últimos meses. “Hay tres áreas que no cumplieron con nuestras expectativas este trimestre: Dockers, China y México. Estamos implementando planes para abordar estos desafíos, al tiempo que realizamos ajustes estratégicos para posicionar a la empresa a largo plazo. En primer lugar, con nuestra transformación hacia un modelo de negocio DTC (Direct-to-Consumer), estamos concentrando nuestros esfuerzos para aprovechar al máximo el potencial de la marca Levi's y acelerar el crecimiento de Beyond Yoga”, dijo Michelle Gass, la Presidenta y Chief Executive Officer de Levi Strauss & Co.