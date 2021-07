A la sombra | Tatiana Clouthier

A la sombra de sospechas, nos aseguran que al menos tres dependencias del Gobierno investigan la mano del crimen organizado en la producción, acopio y comercialización de mezcal en ocho estados del país que producen alrededor de siete millones de litros y generan cerca de cinco mil 500 millones de pesos. La Secretarías de Economía, de Tatiana Clouthier, Hacienda, todavía bajo el mando de Arturo Herrera, y la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, investigan la red que la delincuencia organizada tiene para comprar litros de mezcal a 16 pesos, que llega a comercializar en 90 pesos y luego se vende en tiendas departamentales hasta en 10 mil pesos por litro.

***

Nos cuentan que hasta ahora los gobiernos federal, estatal y municipal están poniéndose de acuerdo para desmadejar este “queso oaxaqueño” alrededor del mezcal que maneja casi todos los recursos de la producción e intermediación con dinero en efectivo. El Gobierno de Oaxaca que encabeza Alejandro Ismael Murat solicitó a la UIF de Santiago Niego, a Alfonso Guati de la dirección General de Normas y a Alejandro Gertz Manero poner en orden el mercado del mezcal que puede convertirse en un problema social, político y por supuesto económico en la tierra de la Guelaguetza, pero también en los otros estados productores como Zacatecas, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato y Tamaulipas.





***





Que los precios internacionales del acero durante el último año se dispararon entre 70 y 100 por ciento en el mercado internacional. La renta de los contenedores en el mundo pasó de 500 dólares a dos mil dólares, y el alza de los materiales de la construcción va a encarecer esta actividad económica al menos 25 por ciento este y el próximo año. Estos datos vienen a cuenta porque los grandes proyectos del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador van a ser más costosos y tardarán más en cristalizarse.





***





Sabemos que Rocío Nahle hizo un acuerdo con Arcelor Mittal para tasar un precio por toneladas de acero por eso es que los costos de Dos Bocas se mantendrán controlados, pero no así el Tren Maya, el proyecto que pretende unir el Golfo con el Pacífico y por supuesto el aeropuerto palapero militar de Santa Lucía. Los grandes proyectos del sector privado van a tener que esperar mejores tiempos ya sea por la regulación en materia energética o porque el mercado está muy lento en su reactivación.





***



En este espacio le comentamos la semana pasada que el gobierno de Claudia Sheinbaum estaba por publicar la modificación a la Norma Ambiental NADF-007-2013, con la que la capital del país se colocará a la vanguardia en el manejo y reutilización de los residuos de la industria de la construcción. Pues bien, dentro de la Secretaría de Medio Ambiente local comentan que el documento aún no puede ver la luz debido a que requeriría el visto bueno de la Agencia Digital de Innovación Pública. Aunque no termina de quedar claro por qué la dependencia que lleva José Merino tendría que autorizar la publicación, lo que verdaderamente llama la atención es la razón por la cual esta norma no se ha incorporado a la Gaceta Oficial a pesar de que está lista desde finales de 2020.