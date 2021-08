A la sombra | Tereso Medina Ramírez

Dicen los que saben que muchos poderosos dirigentes sindicales están poniendo sus barbas a remojar tras el recuento de los votos en la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato. Ahora que el contrato colectivo de trabajo que la empresa tenía con la CTM se da por concluido, el sindicato liderado por el priista Tereso Medina Ramírez es visto como cosa del pasado, porque es muy factible que el abogado Arturo Alcalde coordine al 60 por ciento de los trabajadores que rechazaron a la Confederación para crear un nuevo sindicato de empresa y todo apunta a que pondrá la primera piedra del sindicalismo de Morena, al lado de Pedro Haces y Napoleón Gómez Urrutia.

A la sombra…

Que el papá de la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde, aplicará lo que le conviene de la vieja ley del trabajo, es decir, demandar la firma del contrato colectivo con el sindicato nuevo sin requerir la constancia de representatividad, cuando la nueva ley que no entra en operación hasta el 2023, obliga a tener la constancia de representatividad para demandar la firma del documento. ¿Y don Tereso se va a quedar como chinito? Claro que no. Va a reorganizar a sus seguidores en la planta de GM, de Mary Barra, y podrá demandar la firma del contrato o la titularidad del nuevo contrato, según ocurran los acontecimientos. Que no los den por muertos, porque todavía tienen muchos favores que cobrar.

***

Durante la sesión del INE este lunes, la consejera electoral Carla Humphrey propuso algunas reglas de ajuste que hubieran permitido, por primera vez en la historia, la integración totalmente paritaria de la Cámara de Diputados, algo que por cierto se encuentra establecido ni más ni menos que en la Constitución. Sin embargo, algunos integrantes del Pleno decidieron no apoyar la iniciativa para designar igual número de hombres que de mujeres; por lo que la proporción quedará en 252 a 248 respectivamente.

***

Que menuda sorpresa se han llevado quienes aseguraban que el candidato de Morena, para competir por la gubernatura de Tamaulipas en 2022, saldría de la dupla conformada por el senador Américo Villarreal y el delegado de los programas del Bienestar, José Ramón Gómez Leal; pues en los últimos días la militancia local morenista ha mostrado su simpatía por el perfil de Felipe Garza Narváez, el hasta hace unos meses representante de la Segob en la entidad. El político cuenta con una larga trayectoria en la administración pública de su estado y, además, ostenta ya diversos logros en su labor de sumar apoyos en la región para Andrés Manuel López Obrador.

***

Nos cuentan que la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), que preside Gustavo Martín del Campo, ya solicitó una audiencia con el Secretario de Hacienda de Baja California, Adalberto González Higuera, para averiguar más del presunto robo que un grupo de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 37, ha denunciado públicamente.

***

La historia es conocida. De acuerdo con los profesores, la Administración Estatal Pública no ha realizado los pagos correspondientes en los convenios celebrados con las financieras de créditos que les fueron otorgados y, por el contrario, ellos sí ven reflejado el descuento correspondiente en sus quincenas. Las entidades financieras afiliadas a la AMDEN representan en conjunto el 90 por ciento del crédito de nómina no bancario del mercado, siendo una de sus prioridades crear y operar con un código de ética que ayude a evitar el sobreendeudamiento. Las empresas que representa tienen más de dos mil oficinas en toda la República.

***

Aeroméxico, de Andrés Conesa, adelantó que a partir del 15 de diciembre operará una ruta aérea entre Cancún, México, y São Paulo, Brasil, con una frecuencia de tres vuelos semanales. Nos especifican que la compañía utilizará aviones Boeing 787-9 Dreamliner con una capacidad aproximada de 270 pasajeros por vuelo, lo que representa un volumen aproximado de 2 mil asientos de avión a la semana para atender al mercado brasileño que, aun en medio de la pandemia, reporta números positivos comparados con 2019.