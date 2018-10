A la sombra | Terrence O´Shaughnessy

Foto: Alejandro Oyervides

"Ese es sólo el comienzo de esta operación. Continuaremos ajustando la cantidad e informándoles", dijo el general TERRENCE O'SHAUGHNESSY, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, tras confirmar que 800 efectivos estadounidenses ya se encontraban en camino a la frontera de Texas y que serán cinco mil 200 los que irán a la región suroeste al final de la semana, mucho más que los 800 a mil que se pronosticó inicialmente."Ese es sólo el comienzo de esta operación”.

***

"La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer (domingo) es racional, democrática y eficaz", dijo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá las riendas del país el 1 de diciembre. "Se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, se va a mejorar el actual aeropuerto de Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca". Para los que no lo creían, el mensaje es muy claro.



***

"Este es un mal presagio de cómo evolucionará la política bajo el mandato de López Obrador", dijo la firma Eurasia en una nota a clientes. "A medida que enfrenta los problemas, las decisiones de López Obrador se alinearán con sus opiniones más intervencionistas y esto empeorará una vez que esté en el cargo y tenga que tomar decisiones sobre todo tipo de problemas".

***

"Durante los últimos años hemos sido claros en cuanto al valor y la relevancia para esta obra en el país", afirmó el presidente de México, Enrique Peña Nieto. "De mantenerse la decisión de cancelar la obra, el próximo gobierno tendrá que hacer frente al pago de compromisos, los cuales probablemente requerirán el uso de recursos fiscales adicionales".

***

“La decisión del presidente electo de cancelar el aeropuerto en Texcoco envía un mensaje grave de incertidumbre a los inversionistas y a los ciudadanos”, alertó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, en conferencia de prensa en la que estuvieron presentes más de 20 organismos empresariales.

***

Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que “el presidente electo se contradijo, porque prometió no mentir, no robar y no traicionar”. Los empresarios, hasta los que apoyaban a López Obrador, se sienten engañados, robados y traicionados por el presidente electo.

***

“Es muy importante evaluar el impacto internacional de lo que está pasando por: Italia, Grecia, Turquía, precio del petróleo, guerra comercial EUA vs China, etc. y no cargarle en forma manipuladora todo al resultado de la consulta”, anotó Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, en Twitter. Y como dicen allá por los rumbos de la Bolsa Mexicana de Valores: sin palabras.

***

“Dimos toda la información que teníamos, hicimos nuestro mejor esfuerzo, nosotros creemos en este proyecto que requiere México, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para demostrar que así era, y bueno pues ya tenemos este resultado adverso”, así remató su participación el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Federico Patiño. Se hizo lo que se pudo. ¿En serio?