A la sombra | Tomás Ruiz

Ayer todo mundo compartía un supuesto audio de TOMÁS RUIZ al salir de un desayuno, en donde palabras más, palabras menos, dice que los banqueros están muy preocupados porque el nuevo gobierno no tiene ni idea de cómo administrar este país. Dice que es como si a unos pilotos de avioneta le ponen en la manos un cohete espacial. Y dice muchas cosas más el supuesto Ruiz. Muchos, como ROCÍO NAHLE, la próxima secretaria de Energía, se sorprendieron por su cinismo. Tal vez usted no se acuerda, pero TOMÁS RUIZ fue secretario de Finanzas de JAVIER DUARTE en Veracruz.

***

Dicen los que saben que este fin de semana mucho se avanzó en la mudanza de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su próximo titular, Esteban Moctezuma Barragán, viajó este fin de semana a Puebla para reunirse con autoridades educativas locales y con posibles titulares de las subsecretarías, para plantear el nuevo proyecto de educación a implementarse en todo el país, así como la estrategia para la descentralización de esta dependencia federal. Disipó también muchos rumores, como aquél que dice que ya se quiere rajar.

***

En una sesión de tres horas el pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) eligió a un nuevo presidente: el magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien estará en el cargo por un periodo de tres años. Sí, fue abogado de Andrés Manuel López Obrador durante el proceso de desafuero.

***

“Gracias señor presidente por su confianza, por su cariño. Por su temple y su coraje para emprender importantes reformas. Para tocar intereses fácticos, antes intactos. Por su compromiso y amor por México. Como mexicana, como ciudadana, como madre de una joven, como mujer que quiere vivir en una Patria de iguales, próspera e incluyente, sólo puedo reconocerle lo que ha hecho por nuestro país”, expresó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga.

***

Acompañada por el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, la futura titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, reiteró que Ica Fluor y Bechtel quieren hacer la refinería, así como algunas empresas coreanas, chinas y europeas. Le volvemos a insistir, anote el nombre: David Martínez.

***

“Respetamos las inversiones extranjeras en México, pero quisiéramos ver a Santander aplicar en México las mismas comisiones que en España, quisiéramos ver a Scotiabank aplicando las mismas comisiones y tasas de intereses que en su país de origen, quisiéramos que estas instituciones bancarias como Bancomer aplicar sus tarifas de comisiones cobradas en España”, expresó Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado.

***

El presidente electo salió a aclarar, luego del caos que se generó, que cuando se reunió hace unas semanas con Ana Botín, presidenta de Santander, le aseguró que no habría cambios al sector financiero en los primeros tres años de gobierno. “El Ejecutivo no promoverá ninguna iniciativa para modificar el marco legal el bancos y financieras en los primeros tres años”, dijo el ex jefe de la Ciudad de México. Se leyó como el primer manotazo, como división y hasta como la total pérdida de credibilidad de Don Poncho Romo.