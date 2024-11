A la sombra / Ulises Lara

La terna para elegir a un nuevo titular de la Fiscalía de la Ciudad de México deberá estar lista el próximo 2 de diciembre. Los enterados dicen que ahí habrán dos nombres que pelean ya por ese encargo. De inicio, el actual encargado de Despacho, Ulises Lara, a quien la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya le dio su respaldo. Pero aseguran que desde el sureste del país, más específicamente desde Palenque, preferirían ver en esa posición a Bertha María Alcalde, exaspirante a la Suprema Corte de Justicia y hermana de la dirigente nacional de Morena.

A la sombra…

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en el marco de la CXVII Asamblea Plenaria, donde se discutieron temas clave para la construcción de la paz en el país. Acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Sheinbaum destacó la importancia de unir esfuerzos entre todos los sectores para el desarrollo de México.

***

Por su parte, los obispos reconocieron la relevancia de tender puentes de diálogo que fortalezcan la unidad nacional, subrayando que sin esta no hay posibilidad de paz ni progreso. En un diálogo franco, abordaron la urgencia de enfrentar la inseguridad, la pobreza y el acompañamiento a madres buscadoras. Los prelados destacaron la necesidad de estrategias más contundentes para desarmar a grupos criminales y proteger a las comunidades.

***

En ese sentido, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo ayer en conferencia de prensa que la estrategia de “abrazos no balazos” no funcionó. Fue muy crítico con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al aclarar que su país ofreció ayuda millonaria para combatir a los delincuentes, y el de Tabasco lo rechazó. Además, se atrevió a decir en público que este país “no es seguro en estos momentos”.

***

“La pausa en los esfuerzos operativos, en los esfuerzos de inversión entre Estados Unidos y México comenzó como en febrero de este año. Yo no entiendo ni el por qué, me parece que en parte lo que pasó también es cuando hubo la detención del niño Guzmán, tanto como de El Mayo que ahí se cerraron completamente las puertas de parte del gobierno de México”, dijo el embajador. "Ahora vemos las realidades que están pasando en Sinaloa, Culiacán, en los alrededores de Culiacán, las muertes que se ven donde quiera, pues hablar que no hay problema, es negar la realidad".

***

Por cierto, el presidente electo Donald Trump ha reiterado su intención de imponer aranceles de entre el 10 y el 20 por ciento a todas las importaciones. Además, ha señalado que planea utilizar los aranceles como herramienta para alcanzar objetivos de política exterior, como presionar a México para que colabore con Estados Unidos en la reducción de la inmigración en la frontera sur, una estrategia que ya había implementado en 2019.

***

Aunque Trump aún no ha especificado los detalles de cómo impondrá estos aranceles, durante su mandato anterior consideró utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que permite al presidente regular las importaciones en situaciones de emergencia nacional. Aunque hasta ahora ningún presidente ha utilizado esta ley para establecer aranceles, el antecedente más cercano es el de Richard Nixon, quien en 1971 impuso un arancel temporal del 10 por ciento utilizando un estatuto precursor de la IEEPA, en respuesta a una crisis monetaria.

***

Los vuelos privados de los funcionarios de la llamada cuarta transformación estaban prohibidos desde el sexenio pasado, aún así el diputado Ricardo Monreal, junto con Pedro Haces, abordaron apenas un helicóptero particular. Según el zacatecano, esa medida la usa en casos de emergencia; eso sí, aclaró que no se lleva a cabo con recursos públicos ni con cargo al presupuesto del Congreso. Para que no se espanten, hasta adelantó que es probable que lo vean seguido utilizar esas aeronaves.