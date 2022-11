A la sombra | Uriel Carmona Gándara

Lo que no había podido hacer el mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, parece que lo conseguirá la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Tras varios intentos del exfutbolista de sacudirse al fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, por el caso de Ariadna Fernanda desde la capital podrían lograr su dimisión. Por supuesto, tremenda pifia la del Ministerio Público al salir a decir que la joven había muerto por una intoxicación y no que había sido víctima de feminicidio, pero también es cierto que desde hace varios meses existe la intención de quitarlo del camino porque se sabe que en su institución hay más de una carpeta con las iniciales del gobernador.

“Como lo vamos a mostrar, en este caso es evidente que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida. Repito, tengo autorización de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para mostrar los hechos con imágenes fuertes”, dijo ayer Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. “Lo que quiero decirles es que, ella ya sin vida, es subida a un vehículo por esta persona que se entrega el día de hoy, y se deposita el cuerpo, se lleva este cuerpo de Ariadna, ya sin vida, a Morelos, presuntamente por una relación de este personaje con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos”. Golpe directo a Uriel Carmona Gándara desde la capital del país.

“Nunca dijimos que no había feminicidio, dijimos que no se tenían las pruebas para acreditarlo”, dijo por su parte el fiscal de Morelos, aclarando en todo momento que no piensa renunciar por el escándalo que desató el fin de semana con sus declaraciones y luego diciendo que lo habían hackeado. “No vamos a renunciar ni dar de baja a nadie por las diferencias en las necropsias hechas, ambos tenemos que colaborar hasta que haya justicia”. Lo único claro es que la versión de Sheinbaum es la más creíble en este momento, dejando otra vez en ridículo a Carmona. El pleito claro es entre Morelos y la Ciudad de México, mientras que las hipótesis siguen sumándose en ambos bandos.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, va sumando aliados políticos por todo el país de cara al proceso electoral del 2024, además de que ha crecido su presencia en 19 estados con los comités denominados “Que siga López”. Adicionalmente, varios gobernadores le han mostrado su apoyo en las últimas semanas para que se convierta en el candidato presidencial morenista; el último en hacerlo fue Víctor Castro, de Baja California Sur.

Que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó otra amenaza contra los que no quieren que el INE siga bajo ataque con la anunciada Reforma Electoral y golpes de presupuesto: “Pues que no se deje engañar la gente, que a gente que vaya que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo, y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. Que lo sepan, pues, que se sepa bien. Y que tampoco son demócratas, son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniendo ellos el control de los organismos electorales para seguir haciendo fraudes”. Así que ya lo sabe, si usted va a la marcha del domingo es un racista, clasista y está en contra del Presidente porque no le tiene amor al pueblo. Sus ideas, argumentos y forma de vivir no valen ante los ojos del líder.