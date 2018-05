A la sombra | Valentín Díez Morodo

Que en Dubái quieren replicar el modelo exitoso del Infonavit, pues David Penchyna Grub, director del Instituto, se reunió con directivos del Mohammed bin Rashid Housing Establishment, organismo que lleva la vivienda en ese país, y los dejó encantados. Los funcionarios árabes mostraron gran interés en la operación del organismo mexicano, pues ellos apenan han otorgado 10 mil créditos y enfrentan grandes retos anteuna demanda creciente de vivienda, por lo que están analizando los esquemas más exitosos a escala mundial, entre ellos por supuesto el del Infonavit.

Vaya que el desarrollo inmobiliario ha sido un tema en la administración que llega a su fin en diciembre en la Ciudad de México, pues la capital ha crecido en vertical sin sentido alguno y cada vez se autorizan más construcciones que elevan el caos en servicios y espacios. Los que saben, comentan que esto se debe a que existe una red de coyotaje de trámites inmobiliarios con sede en la calle de Alencastre, en las Lomas de Chapultepec, donde despachan personajes que comparten la mesa con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez. Pero no le vayan a decir al jefe de Gobierno sustituto, José Ramón Amieva, quien anda con planes de transparentar y auditar la gestión en el Gobierno de la Ciudad de México.

Hoy (17 de mayo) es el Día Mundial del Reciclaje, una fecha que invita a la población a reflexionar sobre la importancia del reciclaje y el respeto por el medio ambiente. ¿Sabía usted que México es un referente mundial en este tema? En Toluca, Estado de México, se encuentra la planta de reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo, PetStar, de Jaime Cámara, la cual es capaz de reciclar tres mil 100 millones de botellas de plástico al año, lo que equivale a llenar 2.4 veces el Estadio Azteca.

La gran pregunta para las instituciones bancarias y autoridades mexicanas no tiene qué ver con sus fondos. ¿Cuánta información de los clientes se robaron los hackers? Acuérdese que una cosa es que les roben unos millones a las instituciones financieras, y otra muy diferente que todo su historial, contraseñas y detalles de su vida caigan en manos de ciberdelincuentes que bien pueden rematar grandes bases de datos al mejor postor. El valor de esa información y las posibilidades de explotar esos datos superan por mucho los 800 millones de pesos. ¿Sabremos algún día toda la verdad?

Dicen los que saben que don VALENTÍN DIEZ MORODO anda medio cabreado, como dicen en España. Desde hace semanas, nos cuentan, anda diciendo a sus más cercanos que ya no quiere estar al frente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce). No es que se sienta débil, que se quiera retirar a disfrutar de su fortuna en un paradisiaco país alejado de México y sus conflictos, al contrario, se siente más fuerte que nunca. Lo que no desea es lidiar con ya saben quién. No lo soporta, nos confían, y si lo que dicen las encuestas se cumple, nomás no le apetece.