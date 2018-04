A la sombra | Vicente Fox

En la Conapesca hay funcionarios no bien vistos por el gremio de los pescadores, pues lejos de apoyarlos, abusan de ellos, por lo que incluso son investigados ya por posibles actos de corrupción y extorsión, principalmente. Entre otros nombres, nos cuentan que aparece el mismo comisionado de la Conapesca, Mario Aguilar Sánchez, así como el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Rigoberto García, este último ya fue inhabilitado por la Función Pública y una vez cumplida su sanción, regresó al organismo. De hecho, se sabe que García Soto tendría más de 30 denuncias en su contra acumuladas.

Hablando del evento que “revelará el potencial de una industria en América Latina”, como califican a la reunión de los expertos en mariguana, nos cuentan que es una sesión que reúne a profesionales y compañías líderes en ese campo.

Estarán presentes, además de Vicente Fox, Fernando Belauzarán, Óscar Próspero García, Raúl Elizalde Garza, Martha Angélica Tagle Martínez, Chery Shuman y Demitri Downing, así como representantes de la Secretaría de Salud. Tome nota de los asistentes, seguro que escuchará hablar de ellos muy pronto. De entrada, tenga en cuenta que los organizadores de la conferencia de prensa piden un código de vestimenta formal, evitar tenis, jeans y ropa deportiva. ¿No que quieren romper tabús? ¿Entonces?

Ellos no quieren estar a la sombra. Resulta que con una inversión de 100 millones de dólares Atlas Renewable Energy, de Carlos Barrera, iniciará su primer proyecto solar en México, ubicado en el municipio hidalguense de Nopala. Este proyecto, nos cuentan, fue adjudicado en la primera subasta de energía eléctrica del país, organizado por el Centro Nacional de Control de Energía de México (Cenace), de Eduardo Meraz Ateca, y entrará en operación en 2019 para generar desde Hidalgo energía suficiente para abastecer a más de 120 mil hogares al año, es decir, 300 gigavatios hora.

Por cierto, que los que suenan poco oportunos son los de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de Alejandra Palacios, que publicó el estudio Repensar la competencia en la Economía Digital, el cual analiza, desde la óptica de la competencia, los retos surgidos a partir de la disrupción tecnológica en mercados tradicionales.

Eso sí, Alejandra Palacios y su equipo se vieron oportunos al objetar que Wal-Mart de México, de Guilherme Loureiro, pagara por quedarse con tiendas de Soriana, de Ricardo Martín Bringas, en Campeche, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Jalisco, “debido a que la concentración podría generar riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia en las regiones correspondientes”.

Es decir, creen que se comerán el mercado en esos cinco estados.

Vicente Fox anda por las nubes en estos días de elecciones, y no precisamente porque la política ya no le importe, resulta que anda muy ocupado preparándose para su presentación en Canna México, World Summit. La conferencia de prensa para anunciar detalles se llevará a cabo el próximo 11 de abril. Si no entiende nada, debe saber que es una reunión de expertos en canna, cáñamo, mariguana, mota, yerba o como le quiera llamar, en donde el expresidente es uno de los principales oradores.