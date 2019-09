A la sombra | Vicente Fox

Foto: Alejandro Oyervides

“Este circo se tiene que acabar. Necesitamos un presidente, no un parlanchín. No un cuate que se la pasa en las mañaneras criticando, ofendiendo, discriminando. Eso tiene que acabarse”, expresó (no sabemos si, sin morderse la lengua) el expresidente VICENTE FOX QUESADA, durante los festejos del 80 aniversario del PAN. “Tenemos que darle en la madre a la Cuarta Transformación”.

***

Nos cuentan a la sombra de lo publicado en este espacio el viernes pasado que no, que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, no se va a meter ni por error a la batalla que estalló por el control de Morena. Por ejemplo, nos aclaran que no estuvo en la reunión a la que convocó el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, una sesión informativa sobre “Los mayores problemas que ha enfrentado Andrés Manuel López Obrador en nueve meses de gobierno”, entre cuyos ponentes se anunció a Héctor Díaz Polanco, Elvira Concheiro, John Saxe Fernández, Bernardo Bátiz y Rafael Barajas.

***

Irma Eréndira Sandoval, junto con Elena Poniatowska, Armando Bartra, Enrique Semo, John Ackerman, Ifigenia Martínez y muchos más, eran los representantes del Observatorio en esta cita con el público en general en el Club de Periodistas, el pasado jueves 19 de septiembre. La Secretaría de la Función Pública dice que esa información es errónea. “Ayer la secretaria Sandoval Ballesteros participó en la mesa de Coordinación Interinstitucional para impulsar la puesta en marcha de la Guardia Nacional. Y, como lo exige su encargo, se mantiene alejada de cualquier manifestación partidista marcando distancia de prácticas que se daban en el pasado”. ¡Ah canijo! Ojalá que Mario Delgado y Bertha Luján lean este mensajito de los voceros de la guerrerense.

***

Hablando de la 4T y Morena, dicen los que saben que en el equipo de Jesús Ramírez, en la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, están buscando ya refuerzos para enfrentar un nuevo periodo en el que vendrán los procesos licitatorios de los proyectos estratégicos para la Cuarta Transformación. Entre los personajes que quieren sumar a este esfuerzo se encuentra Fernando Cáceres, quien se desempeñó como enlace mediático del Partido Encuentro Social en las pasadas elecciones y a quien le correspondió difundir la extraña alianza entre la extrema izquierda y la derecha religiosa.

***

Luego del desafortunado asesinato de un jefe de la policía en Quintana Roo, dicen que el gobernador de aquel estado, Carlos Joaquín González, intensificará las acciones contra el crimen organizado. Para ello, nos cuentan, se reunió durante el fin de semana con el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, con quien definió diversas rutas para el endurecimiento de los esquemas de seguridad en el Caribe, mismos que permitan reducir en el corto plazo la incidencia delictiva y devolverle paz a la entidad.