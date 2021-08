A la sombra | Víctor Hernández

Que el clima laboral que ha estado cultivando el director de de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor Hernández, ha logrado poner suficientemente nerviosos a los controladores de tránsito aéreo, al grado que ahora nadie sabe qué hacer y los eventos de casi-colisión están a la orden del día. Sobre ellos penden amenazas y ya algunos hasta están buscando volar… a otros empleos con menos caos y agresiones, a pesar de que saben que encontrar trabajo en estos días es muy difícil no solamente en este país.

Como si esto fuera poco, ya hay un claro malestar al interior de la Sedena ante la falta de resultados en el espacio aéreo que contempla la interacción de los dos aeropuertos de la zona metropolitana, el Benito Juárez (AICM) y el Felipe Ángeles (AIFA), porque con los problemas laborales Seneam, organismo de la SCT de Jorge Arganis Díaz Leal, no ha podido atender la principal tarea que le dieron al inicio de esta administración: un diseño de espacio aéreo que resuelva los conflictos y garantice que los dos aeropuertos puedan operar al mismo tiempo.

***

El reloj va en contra de la pachorra con que hasta el momento se han tomado las cosas los técnicos de Seneam, al grado que ya se habla de que los de la empresa francesa que contrató el ex secretario Jiménez Espriú no quieren saber más del tema porque no poseen la información suficiente para hacer una buena propuesta y su profesionalismo se está poniendo en duda. Ya no digamos los encargados del AIFA que, aunque tienen a tres militares en retiro viviendo en Seneam, no han podido solucionar lo único que le interesa al encargado de la obra civil, General Gustavo Vallejo: entregar en tiempo y forma un aeropuerto con todas las de la ley.

***

Quien está acelerando el paso en Tamaulipas es Rodolfo González Valderrama, director de Radio Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Aspira a la candidatura de Morena para la gubernatura y con múltiples posibilidades. Sin duda su cercanía con el presidente López Obrador, quien suele encargarle tareas de especial interés para Palacio Nacional, es una variable favorable, pero también que trabaja en el proyecto de la 4T desde su concepción. Las más recientes mediciones lo colocan en la pelea de las percepciones con el senador Américo Villarreal.

***

Esta misma semana arrancaron operaciones las primeras empresas del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico de Chetumal, capital de Quintana Roo, cuyo objetivo será diversificar la economía y ofrecer mejores oportunidades de trabajo en las zonas centro y sur de aquel estado. Se trata de firmas como BioAqua, Markins y DataComm, dedicadas estas a actividades industriales, de logística, tecnología y comercio exterior respectivamente; mismas que se regirán por una guía normativa establecida en colaboración con la Administración Central Operativa de Aduanas.

***

Cuentan que el Movimiento Ciudadano en Nuevo León quiere llevar mano en la política local, de ahí que capacitará a partir de esa semana a alcaldes, regidores y legisladores locales electos en materia de Procesos Legislativos, Debate Parlamentario, Técnica Legislativa y Comunicación. Lo anterior, nos dicen, con el propósito de dotar a sus representantes de las herramientas necesarias para atender las necesidades ciudadanas y, sobre todo, para marcar la agenda como partido político predominante en la entidad.