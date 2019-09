A la sombra | Víctor Villalobos

Foto: Luis Calderón Guerra

Nos cuentan que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR instruyó ya al titular de la Sader, VÍCTOR VILLALOBOS, a adelgazar todavía más la burocracia de la dependencia y, específicamente, a eliminar a la brevedad las dependencias que considera generan muchos gastos y pocos beneficios. Anote usted entre las aludidas a Aserca, Conapesca y Senasica, las cuales, tras poner al día los programas y la documentación de la que son responsables, se convertirán muy pronto en víctimas de la austeridad de la Cuarta Transformación.

***

Dicen los que saben que, en días pasados, exactamente el 31 de agosto de 2019, se presentó al interior de las instalaciones del Reclusorio Sur de la Ciudad de México un personaje de nombre Agustín Yariv Huerta Cervantes, quedando registro de esta visita como personal de la Subdirección de Investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

***

El ingreso de este personaje al interior del Reclusorio Sur no está muy claro ya que su ingreso no fue por los acceso autorizados, pues supuestamente entró por la zona de los juzgados con ayuda de algún jefe de Seguridad con alto rango, porque no tuvo problemas para llegar hasta donde se encuentra recluido Erick Cervantes.

***

Con él tuvo un careo y de manera intimidatoria lo amenazó con el típico “No sabes con quién te estás metiendo, el banco no se va a quedar con las manos cruzadas”. Nos dicen que Erick Cervantes rechazó la plática y solicitó el retiro de dicho personaje, pues no era una visita autorizada por él.

***

Para poner en contexto, Erick Cervantes está recluido por denuncia de Banamex como juicio paralelo con el que lleva contra Oceanografía. Banamex es la parte denunciante y la SHCP es la coadyuvante en el caso contra Erick. Nos aseguran que todas las declaraciones del interno han sido siempre las mismas: que él solo cumplía órdenes de sus jefes superiores.

***

Que Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, le puso sal a la herida. Recordó que a cinco años, las heridas de las familias y de la sociedad siguen sin sanarse, por el caso Ayotzinapa.

***

“De acuerdo con el Informe Estado de la Investigación del caso Iguala, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los hechos del caso, seis personas fueron privadas de la vida, 33 fueron lesionadas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron víctimas de desaparición forzada”, dijo la comisionada del Inai en su más reciente reunión.

***

Dicen los que saben que en unos días se hará público un nuevo expediente, un folder de menos de 20 cuartillas que contiene los elementos suficientes para demostrar que es necesario reabrir desde cero la investigación. El Inai ha recibido en cinco años mil 422 solicitudes de información, presentadas ante diversos sujetos obligados. La sociedad, recuerdan los comisionados, quiere saber más y tener acceso a la documentación que esclarezca los hechos.