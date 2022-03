Que en la Secretaría de Agricultura, aún en manos de Víctor Villalobos, estaría por concretarse un relevo para terminar con los problemas que han generado los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, por un presunto mal manejo de los programas del campo. Para ello, se habría decidido ya que el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, cumpla su sueño de dejar la entidad para integrarse al gabinete federal en esa cartera.





***





Dicen los que saben que un dato que inquietó al equipo de Julio Scherer es que se reveló que hay más de 400 carpetas de conversaciones por WhatsApp, en algunas de las cuales supuestamente intercambia directamente información su asistente Helen Castillo con la gente de Collado, incluídos sus hijos.





***





Fue una vertiginosa audiencia, en la que hubo problemas técnicos, acusaciones y muchas interrupciones entre los involucrados, por lo que el juez federal José Rivas González tomó la decisión de aplazar para el 8 de marzo la audiencia en contra de los abogados que presuntamente operaban para el ex consejero jurídico del Presidente de México.





***





En la mañanera le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador si este escándalo había provocado la salida de Scherer, pero dijo que no y ofreció otras razones. “No, es que no había buena relación con la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), no tenían buena relación y yo necesitaba que me ayudaran para atender asuntos de tipo político”.





***





Durante la audiencia los abogados defensores acusaron a la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, de haber filtrado información del expediente a los medios y de haberles entregado a ellos información parcial e incompleta.





***





No pierda de vista que, de acuerdo con la FGR, los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, presuntamente utilizaban su cercanía con Scherer para extorsionar empresarios y políticos.





***





El Juez visiblemente molesto llamó al orden en varias ocasiones y reiteró a los señalados que deben estar presentes el próximo 8 de marzo. Sin excepción. Señaló a uno de los abogados defensores estrella, Francisco Áureo Acevedo Castro, que analice si no está en un posible conflicto de interés debido a que él inicialmente fue abogado de Juan Collado y ahora representa al abogado Isaac Pérez Rodríguez, uno de los presuntamete denunciados por el propio Collado.





***





Que el fiscal Manuel Granados dijo al juez que los delitos que se imputarán a los abogados superarán los 40 años de prisión. El juez advirtió a los cuatro abogados que deberán comparecer de manera presencial a la siguiente audiencia en el Reclusorio Norte. Esto luego de que la FGR adelantó que hay un alto riesgo de fuga.





***





En la audiencia el juez pidió a los cuatro imputados, que se encontraban en lugares distintos conectados por internet, que respondieran a una llamada telefónica en un número fijo que se les había pedido proporcionar previamente para garantizar que estuvieran en la Ciudad de México. Uno de ellos, David Gómez Arnau, no pudo hacerlo. Esto molestó a los fiscales quienes dijeron que no había ninguna garantía de que estas personas estuvieran en el país.