"Señoras y señores del pueblo de México, ¿acaso no estamos unidos por el sueño de la seguridad y la tranquilidad en las calles de todas nuestras ciudades?, ¿será que no condenamos igual a los que matan a gente civil y a los que queman las casas? Somos iguales en no aceptar el mal", dijo ayer el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergéi Lavrov, lleva a cabo una gira por América Latina, visitando Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba, el orador pronunció su discurso frente a los legisladores mexicanos. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue con su postura ambigua.

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, lanzó una crítica directa al presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que si las autoridades hicieran su trabajo, ella no tendría que arriesgar su vida continuamente. A través de redes sociales, la activista señaló que su salida del refugio en el que se encontraba fue por necesidad y amor, y no para exponerse al riesgo por gusto.

Flores denunció la falta de medidas de protección para las personas en situación de riesgo y cuestionó la efectividad de las políticas públicas del gobierno en la materia. La activista no dudó en señalar que el presidente debe asumir su responsabilidad en la protección de los ciudadanos y que la falta de acción por parte del gobierno ha dejado a las personas en riesgo en una situación de total vulnerabilidad. Pero claro, debe saber que el Presidente ni las ve, ni las oye…

Sí, mientras las Madres Buscadoras de Sonora luchan por encontrar a sus hijos desaparecidos y exigen medidas de protección para las personas en situación de riesgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresa su apoyo a Assange. “Recibí a John y Gabriel Shipton, papá y hermano, respectivamente, de Julian Assange, a quien seguiremos defendiendo, pues es un preso político y su caso es un inaceptable agravio a la libertad de expresión”, expresó el mandatario desde su cuenta de Twitter.

La ironía de esta situación es evidente, ya que mientras en México muchas personas enfrentan la violencia e inseguridad de manera cotidiana, el gobierno mexicano muestra su solidaridad con una figura polémica como Assange, cuyas acusaciones en su contra son objeto de debate y controversia. Las Madres Buscadoras, en cambio, luchan incansablemente por una causa justa y necesaria, y denuncian la falta de medidas de protección para las personas en situación de riesgo en el país.

Dicen los enterados que el proyecto Renace Pensil, que ha recibido una inversión de 45 millones de pesos, es un buen esfuerzo para mejorar la calidad de vida en la colonia. La renovación del Deportivo José María Morelos y Pavón con canchas sin muro divisorio y una explanada reacondicionada e iluminada es un paso importante para promover la cohesión y el bienestar común en la zona.

Sin embargo, algunos críticos señalan que esta medida podría resultar insuficiente ante los graves problemas de inseguridad que enfrenta la colonia. A pesar de ello, hay confianza en que la inversión del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en el bienestar social a través de proyectos como este es un paso en la dirección correcta.