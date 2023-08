A la sombra | Wendy Guevara

Mientras en gran parte de la República Mexicana el fenómeno de Wendy Guevara nos da una profunda esperanza de llegar a ser un país inclusivo, progresista, y moderno, en otros lares del país como Guanajuato nos cuentan que la aspirante a la Gobernatura de ese Estado, Alejandra Gutiérrez y su padrino político, Miguel Márquez, se están expresando en contra a través de mensajes de odio explícitos, discriminatorios y de rechazo a la comunidad LGTB. Con esto solo demuestran, además de su limitadada visión, una sentencia de muerte política anticipada.





***





Las críticas a la actual administración federal no se han hecho esperar por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, mismo que bien habría servido para atender los daños ocasionados por el paso del huracán Hilary. Anualmente, en el país ocurren en promedio 24 huracanes, miles de sismos y otro tanto de incendios forestales que generan afectaciones a lo largo de la República Mexicana, pero, de acuerdo con la organización México Evalúa, el gasto en reconstrucción de infraestructura actual es 87 por ciento menor al promedio que se gastaba entre 2013 y 2018, cuando existía el conocido Fonden.





***





“Yo he sido como cuatro veces detenido por la Guardia Nacional, se me empareja una patrulla, prende la sirena y yo instruyo a orillarse y atender, nada de la prepotencia, nada de que ‘aquí vengo yo y nadie me va a detener’, somos funcionarios públicos y debemos atender las medidas de seguridad incluso yo mismo”, dijo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, luego de que Manuel Velasco Coello fue detenido por la policía del estado durante su gira por Coatzacoalcos. Que no sea rebelde y que no chille, pide cero prepotencia. “Pudo haber sido cualquiera, estamos haciendo revisiones de vehículos que pudieran ser sospechosos porque los delincuentes están tratando de mimetizarse con vehículos de gente que tiene dinero y hay momentos delicados”.





***





Dicen los que saben que será este martes 22 de agosto poco después de las tres de la tarde cuando se dé a conocer a la ganadora de la compra EA-913003989-N232-2023 que corre en Hidalgo, donde manda Julio Menchaca. El objetivo es conseguir el arrendamiento de 151 vehículos y equipo de transporte, no obstante, el proceso avanza bajo sospecha de dados cargados a favor de Green Movi, compañía que guardaría lazos con el exgobernador Omar Fayad, cuya gestión ya ha generado indagaciones por tintes de peculado; pero ese no es el único de los problemas, sobre todo porque su oferta se posiciona unos 20 millones de pesos por encima de la opción más barata.





***





Eduardo Ramírez Aguilar parece estar ganando impulso como una posible candidatura de unidad y fortaleza para el partido Morena en el estado de Chiapas en las elecciones de 2024. Su posición como actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y su conocimiento de las necesidades y problemáticas específicas de Chiapas, como la pobreza y la migración, lo convierten en un candidato potencialmente atractivo para enfrentar estos desafíos.





***





Resulta que tras la decisión de bajarse de la contienda del director del IMSS-Bienestar, Zoé Robledo, todo parece indicar que el Movimiento de Regeneración Nacional le apuesta a una candidatura de unidad, fuerte y con garantía de triunfo en ese estado del sureste mexicano. Sobretodo luego de los pobres resultados que en salud ha entregado la Cuarta Transformación, no quieren arriesgar. Mejor un desconocido, que un blanco de ataques.





***



Que el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, fue designado en ese encargo, sobre todo, para fortalecer los lazos comerciales entre ambas naciones y, con lo primero que se tuvo que encontrar fue con un caso de desaparición del mexicano Carlos Aranda en Osoyoos. Los que saben recuerdan que al exgobernador de Quintana Roo no le resultan cómodos esos temas de corte policial, que le demandaban mucho tiempo al frente de la administración estatal, esto porque su experiencia ha estado siempre en la promoción turística, celebración de convenios y cierre de acuerdos en materia económica por su perfil profesional.