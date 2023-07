A la sombra | Xóchitl Galvez

“A los machos como usted, les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida nadie me ha regalado nada y de usted sólo quiero una cosa: que me respete”, dijo ayer la senadora Xóchitl Gálvez en redes sociales, después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le lanzara algunos dardos envenenados durante su mañanera. "Usted, señor Presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta son las que usted impone”.

A la sombra…

En un acto contundente, los senadores priistas Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila Villegas y Nuvia Mayorga Delgado anunciaron oficialmente su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En una conferencia de prensa conjunta, encabezada por Osorio Chong, expresaron su desacuerdo con la dirección actual del partido, liderada por Alejandro Moreno Cárdenas, y señalaron que el PRI se encuentra extraviado y con una dirección soberbia.

***

Osorio Chong enfatizó que Alejandro Moreno ha destruido la unidad del PRI y ha llevado al partido a una derrota electoral tras otra, limitando sus victorias estatales a solo dos desde 2019, en Coahuila y Durango. Además, acusó a Moreno de haber llevado al PRI al precipicio. A pesar de su renuncia al PRI, los senadores dejaron claro que no se retirarán de la política y seguirán luchando, pero desde otras trincheras.

***

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, respondió de inmediato a las renuncias de diversos senadores, políticos, legisladores locales y militantes, asegurando que el partido no volverá a ser de aquellos que solo buscan el cargo y se sienten intocables, resguardándose tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse. Asimismo, afirmó que quienes se van del PRI lo hacen porque saben que el partido ya no permitirá tener militantes de primera y de segunda, ni dar espacio a aquellos que chantajean y no trabajan por la militancia.

***

En un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y al priismo nacional, Moreno Cárdenas mencionó que el PRI se ha quedado con lo mejor de sus filas, mientras que lo peor que antes estaba en el partido ahora se encuentra del lado del Presidente. Además, señaló que en el gobierno de López Obrador la consigna de "no mentir, no robar y no traicionar" es letra muerta, y recordó que hay personas en algunas embajadas que el presidente ha calificado previamente como mentirosos, ladrones, corruptos y traidores.

***

“No, nuestra candidata o candidato es ampliamente conocido en México y además con una ventaja, vamos a llevar adelante la mejor propuesta de gobierno y además tendremos la mejor estrategia de comunicación política frente a las viejas formas y arcaicas formas de participación política de Morena y de su líder que es el Presidente y a la desubicación permanente de los partidos tradicionales, que la verdad dan pena ajena sus planteamientos políticos”, respondió Dante Delgado, el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, cuando le preguntaban si no considera que van tarde en la definición de su gallo rumbo al 2024.

***

Sobre las quejas que han llegado hasta el INE por presuntos actos anticipados de campaña, la consejera Carla Humphrey adelantó que el árbitro electoral actuará con imparcialidad en todos los casos y, cuando sea necesario, dictará las medidas cautelares que correspondan. Además, advirtió que se están fiscalizando todos los recursos que utilizan los partidos políticos y los aspirantes a los cargos de elección popular; para lo cual el instituto lleva a cabo un monitoreo de los gastos en publicidad.

***

La Comisión Federal de Competencia Económica, que encabeza Andrea Marván Saltiel, reveló el inicio de la investigación por denuncia identificada con el número de expediente DE-023-2022, relacionada con la posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de desarrollo, comercialización y venta de bienes y/o servicios digitales, así como servicios relacionados.