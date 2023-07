A la sombra | Xóchitl Gálvez

“Y ahora nos quieren vender otra farsa, que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse. Porque no sé si ustedes han escuchado mucho eso, de cómo quien empieza vendiendo libros, o con una taquería… Conozco algunos casos, a lo mejor ustedes me van a ayudar y los que me están escuchando, de políticos corruptos que justifican así toda la riqueza mal habida que han acumulado”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre Xóchitl Gálvez. Dicen los que saben que ayer parecía furioso y perdido, se fue contra ella, contra el INAI, contra los medios de comunicación… ¿Qué le molestará tanto al mandatario?

A la sombra…

“Sus corcholatas no son nada divertidas, le han invertido millones de pesos, él debería preguntarse de dónde sale tanta lana para esos espectaculares de sus corcholatas”, anda diciendo Xóchitl Gálvez del Presidente, sobre los ataques que ha recibido desde el púlpito de Palacio Nacional.

***

Además de preguntar de dónde salen los recursos para los espectaculares desplegados por todo el país en favor de las llamadas “corcholatas” presidenciales de Morena, cabe preguntar cuánto cuestan y quienes pagan los volantes que recientemente se entregan en varias urbes para destacar las cualidades de algunos aspirantes a suceder al presidente López Obrador. Por ejemplo, en la Ciudad de México es fácil encontrar en los cruceros a personal entregando folletos de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y del excanciller Marcelo Ebrard. ¿Quién pompo?, diría el de Tabasco.

***

“Desafortunadamente no quiere hacerme bien, quiere fulminarme, quiere que desaparezca, le hemos ganado la conversación en las redes sociales, hay una apertura de los medios… él le pidió a sus corcholatas que no salgan en los medios”. Xóchitl manda a decirle al Presidente de México que no le tiene miedo y que mejor investigue a su familia. “Quiero decirle a los que venden gelatinas, que venden tamales, que es algo digno, viví en carne propia lo que te hace difícil la vida, como hablar español o inglés, por ser indígena. Yo sí creo en la educación para salir de la pobreza”.

***

Que Adán Augusto López Hernández, una de las figuras de Morena para el 2024, ha sobresalido entre los líderes del partido al realizar una impresionante cantidad de 71 asambleas informativas en 26 estados del país en tan sólo un mes desde que comenzaron estos eventos. Anda acelerado.

***

Su enfoque de recorrer el territorio a ras de tierra y mantener un contacto directo con la población lo ha llevado a visitar hasta tres municipios por día, superando notablemente a otros líderes que apenas alcanzan a cubrir una plaza diaria.

***

Durante el fin de semana pasado, mientras visitaba varios municipios en Chihuahua, expresó la importancia de los "vientos del sur" y anunció que las asambleas se adaptarán para cumplir con los más recientes lineamientos del INE, garantizando un proceso equitativo de cara a las próximas elecciones presidenciales en 2024.

***

El fin de semana, 26 colectivos protestaron en las calles Guadalajara, Jalisco, para pedirle al gobernador Enrique Alfaro que no se cancelen las búsquedas de desaparecidos en la entidad a pesar de que las pistas vengan de fuentes anónimas; esto luego de la emboscada en Tlajomulco registrada después de una llamada de este tipo.

***

En esa entidad no pueden darse el lujo de simplemente suspender búsquedas, especialmente considerando que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es el estado con mayor número de desaparecidos del país, pues para mayo existían 15 mil 12 personas en esta situación.