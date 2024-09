A la sombra / Yasmín Esquivel

Las ministras abiertamente identificadas con el Movimiento de Regeneración Nacional han señalado una y otra vez los “privilegios” que hay en el Poder Judicial y la necesidad de reformarlo. El problema es que, para hacer las mencionadas críticas, se presumiría que Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz serían las primeras en renunciar a las prestaciones excesivas que supuestamente se dan a los jueces, magistrados y ministros; en cambio, las togadas han sido captadas utilizando vehículos con un valor que ronda los dos millones de pesos, con la disposición de choferes y personal de asistencia para acudir a sus labores.

A la sombra…

Este martes, la batalla por la reforma al Poder Judicial se intensifica, con Morena, el PT y el PVEM fraguando su aprobación en una sesión maratónica que podría extenderse hasta la madrugada del miércoles. Los líderes parlamentarios de todos los partidos han dado instrucciones claras a sus senadores: nadie debe abandonar la Ciudad de México, todos deben permanecer cerca de la Cámara Alta.

***

Mientras el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, insiste en que 85 senadores son suficientes para alcanzar la mayoría calificada, el PRI advierte que cualquier intento de aprobar la reforma con ese número sería inconstitucional, pues tienen que ser 86. El juego de números no solo es aritmético, es político, y el oficialismo está presionando a fondo para asegurar ese voto crucial que podría desencadenar una nueva crisis constitucional en el país.

***

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una contundente respuesta ante las declaraciones del diputado de Morena en Tamaulipas, Marte Alejandro Ruíz Nava, calificándolas como irresponsables y una afrenta contra los derechos de las mujeres a la libre determinación de su sexualidad. Ruíz Nava, quien recientemente propuso la creación de un instituto para la defensa de los hombres, banalizó la violencia de género al referirse como "microviolencia" a situaciones como la negativa de una mujer a tener relaciones sexuales o preparar "lonche".

***

En una nueva embestida contra la prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descalificado a importantes medios como The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post y The Economist, calificándolos de "pasquines" y acusándolos de carecer de objetividad. La crítica surgió luego de que estos medios advirtieran sobre los riesgos económicos que implicaría la aprobación de la Reforma Judicial impulsada por su administración.

***

Al señalar que estos medios son financiados por sus opositores, como el empresario Claudio X. González, y vinculando a sus corresponsales con intelectuales críticos de su gobierno, López Obrador intensifica su narrativa de confrontación con la prensa independiente. Por cierto, confirmó lo que se susurraba desde hace algunas semanas: “Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco; Andrés, sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena, no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena”.