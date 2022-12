A la sombra | Yasmín Esquivel

Según ChatGPT, nuestro redactor con inteligencia artificial, estos son solo algunos ejemplos de políticos que han renunciado o han enfrentado consecuencias por plagio. “El plagio generalmente se considera un delito grave en el mundo académico y profesional, y también puede tener graves consecuencias para los políticos”, nos dice la máquina.

***

Joe Biden: En 1987, mientras se postulaba para presidente, Biden fue acusado de plagiar un discurso de un político británico durante un debate. Más tarde se retiró de la carrera. Rand Paul: En 2013, Paul, un senador estadounidense de Kentucky, fue acusado de plagiar partes de sus discursos y artículos de varias fuentes, incluidas Wikipedia y la Fundación Heritage. Se disculpó y reconoció los errores.

***

Jonah Gold: En 2012, Gold, miembro del Parlamento de Nueva Zelanda, fue acusado de plagiar un discurso de un político australiano. Pidió disculpas y renunció a su cargo. Chris Huhne: En 2012, Huhne, miembro del Parlamento del Reino Unido, renunció después de declararse culpable de pervertir el curso de la justicia por mentir sobre una multa por exceso de velocidad. Más tarde fue acusado de plagiar partes de un libro que escribió mientras estaba en prisión.

***

Marwan Muasher: En 2002, Muasher, exministro de Relaciones Exteriores de Jordania, renunció luego de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, lo acusara de plagiar un discurso. Kaisa Paasilinna: En 2010, Paasilinna, una política finlandesa, renunció luego de ser acusada de plagiar un discurso de un senador estadounidense.

***

Dicen los que saben que el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, ha sido muy claro con el senador Ricardo Monreal y no cesará en su intento de que se vaya con ellos y deje Morena. “Tu lugar está acá. Ya no te quieren allá, acá está tu campo de actuación. Puedes ser considerado como una opción a poner sobre la mesa para una posibilidad de una candidatura”, le ha dicho su amigo perredista.

***

Zambrano también ha dejado en claro con los enviados del PRI que él no es de los que olvida pronto y a veces puede ser rencoroso, o al menos, no desmemoriado. Y se los ha dicho porque todavía no considera que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se haya ganado nuevamente la confianza de la alianza opositora, bueno, al menos no de los del grupo del Sol Azteca.

***

Que en Palacio Nacional hicieron un balance del desempeño que las llamadas corcholatas de Morena han tenido durante el año, en el que destacó Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Los enterados aseguran que el jefe del Ejecutivo resaltó la labor y compromiso político de su coterráneo, de ahí que, desde su natal Tabasco, reconoció que el encargado de la política interior es quien lo “ayuda mucho para resolver distintos temas en el país".

***

Al presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, le llevaron esta Navidad costales de carbón porque se ha “portado muy mal con los ciudadanos”. Con una manifestación pacífica, sus gobernados literalmente llevaron las bolsas de rocas negras al Ayuntamiento por la escasez de agua, el colapso del drenaje, la aparición de baches en los caminos, la inseguridad y la falta de alumbrado público en aquella ciudad de Tamaulipas.