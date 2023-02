A la Sombra | Yasmín Esquivel

Ilustración: Rodolfo Gómez

Mucha expectativa causa la próxima sesión en la que la ministra Yasmín Esquivel acudirá ante el Comité de Ética de la UNAM para defenderse por la acusación de plagio. Esto porque, de confirmarse lo dicho tanto por la asesora, Martha Rodríguez, como por el otro alumno implicado, Édgar Ulises Báez, sobre que fueron ellos los que incurrieron en prácticas indebidas, la máxima casa de estudios tendría que tomar medidas para resarcir el daño ocasionado por el linchamiento público que hizo contra la integrante de la Suprema Corte de Justicia. Lo cierto es que el daño está hecho y eso no se podrá reparar. Y la duda se mantiene, porque suena a falso lo que dicen los que defienden a Esquivel. Un desastre.

A la sombra…

Que luego, luego, se nota cuando alguien finge alegría, dicen los malpensados. “Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del presidente”, dijo con un tono de reproche el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se paró cuando llegó este domingo, a la ceremonia por el aniversario de la promulgación de la Constitución.

“Desde luego, en la formalidad, desde el porfiriato, se hablaba, ¿no?, de la división, del equilibrio entre los poderes, pero en realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto que se quedara sentado el presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación, ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros, y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía”, trató de justificar el mandatario, pero todo indica que los movimientos de Norma Lucía Piña Hernández le calan hondo al de Palacio. Unos reporteros hasta decían ayer en la mañanera: “Que ahora lo diga sin chillar”.

Por lo pronto, no se espera respuesta de Norma Piña a las palabras del presidente y los tuits de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas. Que ya lo dijo, prefiere el bajo perfil y trabajar, en lugar de perder el tiempo discutiendo con ellos. “Evitemos encuentros estériles, reuniones anuales con bellos ejercicios de oratoria, para tras ello, volver al escritorio con la falsa sensación de un deber cumplido. Tenemos que esforzarnos más, cuestionar y cuestionarnos, replantearnos cómo lograr un cumplimiento cabal de nuestra Constitución”. Con todo respeto, el que entendió, entendió.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se vio muy cómodo volviendo a sus orígenes priistas este fin de semana, cuando se reunió con los representantes del Revolucionario Institucional. El mandatario morenista fue acogido por el exgobernador Melquiades Morales Flores, la senadora Lucero Saldaña, el presidente estatal del partido Néstor Camarillo, así como por regidores y diputados locales.