Foto: Alejandro Oyervides

La dirigente nacional de Morena, YEIDCKOL POLEVNSKY, dijo que su partido ha sido infiltrado por sabandijas. Por ello, y de cara a las elecciones intermedias, pidió a los militantes blindar a Morena. "Los demonios andan sueltos", soltó.

***

En el tablero del ajedrez del PRI las piezas se están acomodando. Mientras algunos buscan conformar el bloque “Todos Unidos Contra Alito”, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, se reunió con el exrector de la UNAM, José Narro. Algunos dijeron que la mandataria también quiere ser dirigente nacional del partido y que está tratando de convencer a Narro para hacer dupla. Es que se estarán jugando varias partidas para ver quién llega a la dirección del tricolor. También se menciona que Manlio Fabio Beltrones mueve sus fichas para impulsar a Narro Robles con el apoyo de la mandataria sonorense y, otro bloque, encabezado por Enrique Peña Nieto apoyando a Alejandro Moreno, gobernador de Campeche.

***

Encuentro Social, el partido que dirige Hugo Erik Flores estaba tan seguro de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le iba a regresar el registro en la sesión de ayer que hasta convocó hoy a una conferencia de prensa para celebrarlo. Pero los magistrados electorales no discutieron ese tema, que por cierto ha generado polémica. El máximo órgano electoral aprobó negarle a este partido la solicitud de participar en las elecciones locales de Quintana Roo. A ver qué dicen hoy en su reunión con los medios.

***

El punto muerto en el que se encuentran las negociaciones en la Universidad Autónoma Metropolitana, que dirige el doctor Eduardo Peñalosa, para levantar la huelga estallada por el Situam desde el 1 de febrero pasado ya huele más a politiquería que a demanda laboral. El sindicato no acepta menos del 20 por ciento de aumento salarial, fuera de toda proporción nacional. Ante la inminencia de que el trimestre se pierda, afectando con ello a más de 58 mil 600 alumnos, y la oferta del rector de no poder ir más allá del cuatro por ciento, como sucede en casi todo el país, la representación sindical, sin mover un dedo, nada más rechaza el diálogo, aun sabiendo que no hay condiciones para que su propuesta prospere. Ya hay quienes buscan dentro del gabinete presidencial de dónde viene el fuego amigo y analizan quién quiere, desde el sector obrero, hacer ver mal a los mandamases de la educación superior en el país.