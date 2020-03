A la sombra | Yuval Noah Harari

Foto: Alejandro Oyervides

“En tiempos normales, Trump puede gobernar Estados Unidos con el apoyo de solo la mitad de los ciudadanos. Pero para superar la epidemia y la crisis económica, debe ganarse la cooperación de todos. La mitad no es suficiente. Si da alguna orientación en televisión, la mitad de los estadounidenses puede seguirla, pero a la otra mitad le resultaría muy difícil confiar en él. Se dirían a sí mismos: “Este tipo me ha estado mintiendo durante 3 años, ¿por qué creerle ahora?”. Espero que los políticos como Trump abandonen sus tácticas de “divide y vencerás” y hagan todo lo que esté en su poder para recuperar la confianza de todos los ciudadanos”, dice en entrevista con La Tercera de Chile el autor de Sapiens y De animales a Dioses, YUVAL NOAH HARARI. Cualquier parecido con su realidad, es mera coincidencia.

***

Este martes terminan su encargo, en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, los comisionados Patricia Kurczyn y Joel Salas, quienes se irán sin una ceremonia institucional de despedida debido a la cancelación de las sesiones plenarias por el Covid-19 y, principalmente, porque en el Senado no se acordó aplazar su salida ante la contingencia sanitaria.

***

Para lo que sí tendrán más tiempo, nos aseguran, será para culminar el proceso de entrega-recepción de sus pendientes y declaraciones pues, al ya no asistir a las instalaciones del organismo en Insurgentes Sur, les resultó imposible acceder a documentos necesarios para la conclusión formal de su periodo.

***

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunciaron que, como medida contra la pandemia del coronavirus, los trabajadores capitalinos que no tuvieran actividades indispensables no se presentarían a laborar, nos aseguran que en Xochimilco de José Carlos Acosta las actividades administrativas y hasta de cultura se mantienen con toda la normalidad.

***

De acuerdo con las últimas declaraciones emitidas por los funcionarios de la Secretaría de Salud, se está poniendo ya en serio riesgo al personal de la alcaldía. En contraste, en administraciones como Coyoacán de Manuel Negrete y Benito Juárez de Santiago Taboada no sólo ordenaron resguardar a la mayor cantidad de personal, sino que echaron a andar ya un plan para mitigar la crisis que se avecina en materia económica.

***

Los voceros del gobierno y los medios de Sinaloa le echaron la culpa a los reporteros de la Ciudad de México, que supuestamente “suelen guiarse por rumores en redes” para especular. La “taquiza”, de acuerdo con Comunicación Social del Ayuntamiento de Badiraguato, fue organizada por la alcaldesa del PRI, Lorena Pérez, como muestra de gratitud al Presidente por volver al municipio a supervisar la construcción del tramo carretero.

***

Que no sea mal pensado, no se trató de una “cortesía” de parte de la familia del Chapo Guzmán. Incluso, cuando se le preguntó vía telefónica a José Luis González Meza, representante legal de doña Consuelo Loera Pérez, la mamá del narcotraficante, completó: “¿Qué comida? Nosotros no estábamos enterados. No fue nada”.