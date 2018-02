A la sombra/¿Qué prefieren los empresarios?

José Antonio Meade dicen que es el favorito de los banqueros. Otros empresarios recuerdan que Andrés Manuel López Obrador ya no es tan radical y que llama la atención el cambio de su discurso, quieren escucharlo de cerca. De Anaya no se comparten muchas cosas buenas entre los dueños del capital, solo que no entienden cómo tiene tanto brío entre algunos grupos de jóvenes. Pero lo ven sin experiencia, más palabrería y bravuconería, que propuestas. Pues llegó el momento de que los tres, al menos ellos tres, le den una explicación clara a los banqueros de qué es lo que les prometen a sus clientes y a México. Imagine algo así como Shark Tank, en Acapulco.

Nos cuentan que la Asociación de Bancos de México (ABM), de Marcos Martínez Gavica, ya invitó a los precandidatos a la Presidencia de la República a su próxima convención bancaria. El presidente de la asociación dice que tanto AMLO como Anaya y Meade están interesados en acudir del ocho al nueve de marzo a Acapulco. "Les hemos invitado sin decirles todavía cómo es el formato, ni qué esperamos ni de qué se va hablar, tenemos ganas de que nos acompañen y nos compartan sus ideas, todos nos han comentado que tienen interés, pero no les hemos puesto finalmente qué hay, por lo tanto no nos han contestado por escrito, pero pensamos que en ambos lados está el interés en que así suceda", afirmó el banquero.

El que de plano continúa en su burbuja es Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas. Y es que mientras el estado está a punto de incendiarse, por la mecha política que se volvió a encender, él continúa viajando y lanzando comerciales. Sorprendió el video que soltó ayer en Twitter, en un estadio lleno de mujeres acarreadas, con cara de aburridas, vistiendo playeras rosas, simulando como que El Güero, como le dicen al góber, es una estrella de rock, o al menos un personaje muy querido y admirado. La verdad es que ya nada de lo que hace está gustando, nos cuentan los que saben, en Los Pinos. Sienten que su actitud deja en claro que la petición del PRI es algo que por el momento ignorará.

Nos cuentan desde el sur que auditores y abogados están preparando maletas en la Ciudad de México. Que les pidieron estar listos, desde las altas esferas del gobierno federal, para irse a revisar los números de un gobierno y calcular qué pasaría si hoy, mañana o en cualquier momento, un gobernador amenaza con irse y dejar la puerta abierta con el pueblo en llamas. Que si se quiere ir, que se vaya...

El inesperado cambio en la dirección general de Mexichem, es decir, la salida de Antonio Carrillo, podría no ser bien recibido por los inversionistas a corto plazo, advierte Citibanamex.