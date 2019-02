A mayores violaciones, más impunidad

Es cíclico: en los primeros meses del año y hasta el día del maestro (15 de abril), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en otros tiempos, la propia SNTE, nos saca canas moradas. Marchas, plantones, vandalismo, niños sin clases, cualquier tropelía para conseguir más prebendas y privilegios.

Gobiernos omisos se los permitieron. Con tal de tener la fiesta en paz, se hacían de la vista gorda al tráfico de plazas, a las aviadurías e incluso, a graves delitos del fuero común, como se dio en Oaxaca con el tema de secuestros a cargo de los tan dignos mentores. (Por cierto, se supo que, entre los recientemente liberados “presos políticos”, recobraron las alas estos malhechores).

Durante la administración de Peña Nieto, la CNTE creció en forma desmesurada. De tener presencia en tres estados, se asentaron en 23, con las consabidas consecuencias. Los dineros del erario público resultan insuficientes para atender las demandas de quienes de maestros, no tienen un pelo.

López Obrador los creyó sus aliados. Le hacían falta para echar abajo la Reforma Educativa y a ellos les vino como anillo al dedo. A pesar de las críticas, la Reforma abolió el que se manipularan las plazas, que se vendieran o adjudicaran a conveniencia; se puso fin a los “aviadores” que jamás pisaron un aula y, sobre todo, se les quitó la posibilidad de manejar los fondos de la educación estatal, como lo hacían.

En Oaxaca, uno de sus enclaves, se les acabaron los negocios redondos del chantaje y la extorsión. Respetaron el calendario escolar y al fin los pupilos tuvieron un ciclo completo de clases, milagro que no vivían desde hace muchos ayeres.

En Michoacán se acaban de pasar de largos. Por el adeudo de un par de quincenas bloquearon las vías del ferrocarril. El desastre económico no tiene precedente. El perjuicio a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, apabullante. Miles de contenedores varados, sin la posibilidad de distribuir los insumos al resto de la República, lo mismo medicinas que gasolina, acero y otros productos esenciales, para la industria, el comercio, el mercado.

Se conoce la confrontación entre el Presidente López Obrador y el Gobernador michoacano, Silvano Aureoles (PRD), a raíz de la elección. Aureoles, a diferencia de otros perredistas como Barbosa –que se decantó por Morena-, se declaró abiertamente a favor del entonces candidato priísta, José Antonio Meade. ¡Le guardaron el anuncio de su simpatía política! y, en las “mañaneras” se lo cobran.

AMLO dice que el conflicto es estatal y ahí tiene que arreglarse. Se calla el que, el bloqueo a las vías es delito federal y a ese nivel se debería haber resuelto, puesto que hay sanciones, incluso de cárcel, para sus autores.

Cuando los maestros toman las vías y exigen el pago del adeudo, Aureoles –como hacen todos los ejecutivos estatales-, le pide ayuda a la federación, “porque no tiene dinero”. Le adelantan 200 millones de pesos y posteriormente mil, pero los rebeldes ya no se conforman con ello y exigen cinco mil, que porque hay pagos pendientes de bonos, primas y quién sabe qué tanto más. No tienen llenadero.

En plena impunidad, sin que haya un gobernante capaz de meter en cintura a la CNTE, la historia se repite.

Los alumnos seguirán siendo los rehenes en este juego de contemplaciones con maestros, a los que les importa un bledo enseñar y sólo batallan por la moneda contante y sonante.

