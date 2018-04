Aberración electoral

Nuestro sistema electoral perdió toda la confianza el pasado lunes en la noche cuando los magistrados del Tribunal Electoral le entregaron la candidatura independiente a Jaime Rodríguez.

En la mesa del tribunal, se cambió de la manera más majadera el requisito de juntar casi un millón de firmas de apoyo de ciudadano libres, por cuatro firmas de jueces electorales que legalizaron la transa y la mentira.





Con miles y miles de credenciales falsas inscritas e identificadas, El Bronco competirá por la Presidencia en momentos que el país exige un estado de derecho fuerte, en tiempos en que la corrupción y la impunidad están siendo pan de todos los días.



La candidatura del Bronco es el reflejo de un sistema político caduco, corrupto y que no está a la altura de las demandas ciudadanas.



El Bronco vendrá a reafirmar que esta elección presidencial será la peor de todos los tiempos, y eso que nuestro sistema se esfuerza cada seis años en hacer comicios malos.



En ella competirán los mismos políticos de siempre, tres de ellos en alianzas partidistas sin valores e ideologías y dos pseudo-independientes, que lograron su candidatura por medio de la compra de millones de credenciales de elector y el uso ilegal de datos personales.

Las elecciones presidenciales en México han comenzado manchadas por el fraude electoral más grotesco de la vida democrática.

En él han participado complacientemente las autoridades electorales, primero el INE que con una apliación digital llena de errores, limitó los derechos políticos de millones de mexicanos que queremos sacar a los partidos políticos y después, magistrados electorales que dieron la candidatura espuria al Bronco.

A México le falta reinventarse, no emprender nuevos caminos políticos. Más que una reforma electoral, a México le urge reformarse a sí mismo. La trampa se hizo institución y los consejeros y magistrados electorales, son mercaderes de seda de la corrupción.

En las candidaturas independientes todo estuvo mal y dañará seriamente el proceso electoral porque hemos comenzado con un fraude electoral que manchará nuestra vida democrática. Las autoridades electorales funcionaron como el sistema quiso, darle la candidatura al Bronco que sólo buscará enturbiar la elección.

Es importante que de la sesión del pasado lunes retomemos que, durante la discusión, los magistrados reconocieron que la aplicación digital proporcionada por el INE no otorgó certeza a la obligación constitucional de garantizar el derecho ciudadano de que cualquier mexicano puede ser votado para ser presidente de la República.

El sistema jugó sus piezas, es tiempo de que los ciudadanos identifiquemos que esas trampas ya no nos engañan.

Durante estos dos días, mucha gente me ha dicho que por qué no actué como El Bronco o Margarita, que el fin era estar en la boleta, a ellos les he dicho que hacer las cosas bien, está penado en México. La trampa es estimulada. Luego de un esfuerzo honesto y dedicado para subir a la boleta, no fui conveniente. Lo asumo y desprecio, pero eso no me impedirá seguir luchando.

Urge recomponer México, no podemos seguir con autoridades que avalan la trampa y la mentira.

Hablemospormexico.org

@PedroFerriz