Abogados, ¿y la ética?

¿Dónde dejamos la ética los abogados? Es la pregunta que frecuentemente me hago, pues lamentablemente a mi despacho llegan clientes pidiendo apoyo urgente, pues sus asuntos no están siendo atendidos adecuadamente, incluso en algunos casos se vencieron plazos o no se ejercieron adecuadamente las posibilidades jurídicas que establecen nuestras leyes. Sus abogados les dicen que es el Poder Judicial el responsable de esas decisiones. Al analizar cada caso encuentro que no siempre es así, las causa muchas veces pueden ser atribuible a descuidos o tal vez falta de respeto conocimiento. Entonces mi reflexión se concentra en la necesidad de hacer que todos los abogados tengan como centro de su actuación la ética y la búsqueda de la justicia poniendo todo su conocimiento al servicio de la sociedad.

Organizaciones de abogados, barras y colegios han señalado públicamente que se requiere regular y evaluar el ejercicio de la abogacían pues señalan que de manera regular atienden a un gran número de personas que se encuentran decepcionadas y preocupadas por sus asuntos con abogados sin ética en el ejercicio de esta loable profesión.

Pero ¿qué ha pasado con los abogados para que se olviden del derecho como sinónimo de justicia? ¿Del abogado leal, correcto y con valores hacia su cliente? ¿Se debe voltear hacia nuestras universidades públicas y privadas y revisar nuestros planes de estudios o las matrículas de las universidades que han proliferado en los últimos años y décadas?

Ante ello, y tratando de sumar ideas para retomar el camino, me parece pertinente retomar algunos debates del pasado que proponían la necesidad de una mayor profesionalización de los abogados, a través de la colegiación y la certificación obligatoria, de la revisión y observancia de códigos de conducta para aquellas profesiones cuyo ejercicio se encuentre directamente relacionado con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas, como se mencionó en el proyecto de Reforma a la Constitución de octubre de 2010. Con esta serie de reformas se regularía y fortalecería la actuación de los abogados, evitando, con ello, este tipo de prácticas que estigmatizan el proceder de los profesionales jurídicos que tienen en sus manos asuntos tan relevantes como los que depende la libertad de las personas, sus patrimonios e incluso el potencial desarrollo sano de menores.

Todo ello en su conjunto, representa una preocupación latente, el abuso de abogados sin ética repercute en los bolsillos del ciudadano y en la construcción del Estado de Derecho, léase, la confianza de la sociedad en sus instituciones.

Por ello, no podemos darnos por vencidos quienes estamos convencidos sobre esta necesidad de regulación de la profesión de la abogacia, pues en mi opinión, el debate y las propuestas se han atorado por el tema de quien debe ser esa institución, que características debe tener y quien se va beneficiar con las cuotas.

Sin embargo, creo, que el mayor beneficio de la colegiación y certificación obligatoria para los abogados es que con ella garantizan un real y efectivo acceso a la justicia de cualquier individuo, que, frente a un panorama nacional de exigencia por parte de una sociedad más participativa, informada y demandante de respeto de los derechos humanos, es necesario impulsar estos temas que nos ayudan como sociedad y como país.

La colegiación obligatoria constituye una garantía ciudadana en todos los sentidos, la cual tendrá la posibilidad de defenderse y exigir que los servicios profesionales se presten de manera ética y con profesionalismo. Sin ella no sería posible garantizar una ética profesional uniforme, una formación adecuada, profesional y eficiente.

Una institución cómo la que se propone, ayudaría a generar mecanismos para la capacitación continúa y especialización ante los cambios o avances normativos que se dann pero también para generar mecanismos de seguridad social y beneficios económicos para el momento de un retiro o jubilación o apoyos de seguros de vida o servicio médico a costos menores.

Quienes estudiamos derecho, estamos ciertos que nuestra finalidad es perseguir y fomentar hechos que se vean revestidos de justicia, entendida ésta como la oportunidad honesta de aplicar el derecho y de honrarlo, con el propósito de propiciar condiciones de acceso a la justicia e igualdad de trato, donde se consoliden, como en todo Estado de Derecho, instituciones transparentes y libres de actos de corrupción.

La puesta en marcha de prácticas de colegiación obligatoria, de certificación de conocimientos y de revisión de códigos de ética para el ejercicio profesional de los abogados, permitirá fortalecer el ejercicio de la abogacía en México y, con ello, se beneficiarán los ciudadanos.

El honor y prestigio como profesionales jurídicos sólo depende de la fortaleza de nuestros conocimientos y de la responsabilidad y compromiso con nuestros valores y ética.

