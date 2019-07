Aciertos y errores de la 4T

A 365 días de gobierno de la 4T, vale recordar que rumbo a San Lázaro, en la CDMX, un ciclista simpatizante de AMLO le gritó en calzada de Tlalpan: "Tú no tienes derecho a fallarnos". ¿Ustedes siguen coincidiendo en la respuesta del presidente? "No, no tengo derecho a fallarle a México".

A un año ¿cómo considera que es la situación económica? Para el 75 por ciento es buena y regular. Al finalizar el sexenio del presidente Enrique Peña, 23 por ciento opinaba que el rumbo era bueno, pero un año después se duplicó ese sentimiento que considera que la situación económica ha mejorado. La 4T ha generado que 44% de la población considere que la situación política es buena, cuatro de cada 10 siguen gozando de un ánimo de felicidad por la victoria de AMLO. Estos y otros datos se difunden en la encuesta de GEA-ISA en Escenarios Políticos: La gobernabilidad en tiempos de la 4T. Opinión a AMLO. Siete de cada 10 tienen una opinión favorable al tabasqueño. De marzo a la fecha 10 de cada 100 mexicanos opina que el rumbo del país es el incorrecto. Actualmente, cinco de cada 10 opina que vamos bien y 35 por ciento opina lo contrario. En diciembre de 2018, 57 por ciento aprobaba la labor de AMLO, en junio de este año subió a 66 por ciento . En otras palabras, buenas calificaciones.

Aciertos y desaciertos. Las acciones mejor evaluadas han sido los apoyos a las personas de la tercera edad y la ayuda económica a los estudiantes, sin embargo el talón de Aquiles de la 4T es el combate a la inseguridad y el apoyo a los migrantes. En sep-2018, 28 por ciento de los mexicanos percibía un camino positivo y actualmente solo el 12 por ciento . Además 89 por ciento aprueba bajar los sueldos de los funcionarios públicos y 64 por ciento el despido de empleados de dependencias públicas. Pero la acción peor evaluada ha sido eliminar los apoyos para refugios de mujeres víctimas de violencia con 64 por ciento , en segundo lugar con 63 por ciento, eliminar las estancias infantiles. Una guerra pírrica para la 4T. Perdieron ganando. Tiempos. Muchos se han preguntado ¿Cuándo se terminará la luna de miel con los seguidores de López Obrador? 35 por ciento le dan dos años de vida. 22 por ciento opinó que 12 meses; así que a finales de diciembre se habrá acabado su paciencia. Es interesante que para seis de cada 10 piensan que el gobierno de AMLO es una nueva etapa histórica en el país y no un gobierno más.

En otras palabras, ha logrado pasar a la historia. 128 dispositivas de muchos datos, pero aquí va lo bueno camaradas: A la pregunta ¿Usted cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno o que en ocasiones un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático? Sorprende que 25 por ciento de los mexicanos prefieren un gobierno autoritario, la misma opinión se tuvo en el tercer trimestre del año anterior, después de los resultados electorales. Este dato contrasta con la respuesta de que 47 por ciento está satisfecho con la democracia mexicana, esta es la cifra más alta desde el segundo trimestre de 2016 cuando 35 por ciento tenían la misma opinión. ¿La razón? Se prefiere un gobierno autoritario en un contexto de combate a la inseguridad.

Actualmente 64 por ciento opina que el INE cumple su función adecuadamente. 36% están a favor de la reelección presidencial. Y si ustedes preguntan ¿cuál es la nota de la encuesta? 43 por ciento votaría por la reelección de AMLO, cifra que ha aumentado de diciembre de 2018 cuando 39 por ciento tenía esa opinión. Perdón por ser mal pensado pero el presidente piensa que “los conservadores vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en 2024”.

Académico de la FCPyS—UNAM y consultor político

@gersonmecalco