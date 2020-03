Acontecer Político | ¡¿Qué le pasó a Monreal en el Senado?!

A las Mujeres de México, que merecen un país donde no las torturen, no abusen de ellas ni las maten.





Ricardo Monreal Ávila es un político con numerosas horas de vuelo. Su experiencia política, parlamentaria, administrativa y académica lo dotan de una visión más amplia e integral de lo que es el servicio público y todos sus bemoles.

Desde que fue electo como senador de la República y posteriormente como el coordinador de la bancada mayoritaria, dio visos de diálogo, inclusión y acuerdos. Lejos de buscar “piratearse” senadores de otras bancadas para ampliar su mayoría, fue congruente y respetuoso de la decisión del electorado y con lo que había, empezó a trabajar, apostando por un trabajo permanente.

Tendió puentes de diálogo con todos los grupos parlamentarios de oposición, basados en entendimientos básicos y canales permanentes de comunicación, lo cual ha permitido que en el Senado el ritmo de trabajo, de consensos y de entendimientos sea constante, pero sin prisa, sabedores de que su labor tiene una directa e importante repercusión en la vida diaria de millones de mexicanos.

En más de una ocasión la experiencia, mesura, conocimiento y capacidad de la Cámara alta han enderezado proyectos legislativos que de haberse aprobado como llegaron al Senado, hubieran representado un mayor daño del que se pretendía resolver.

Justamente, esa altura de miras permitió a esta Cámara salir avante de algunos desencuentros que se han suscitado por la diversidad de opiniones.

El pasado jueves, en lo que parecía una sesión ordinaria tranquila, la acusación lanzada por el hallazgo de utensilios presumiblemente utilizados para espiar a un grupo parlamentario, desató la confusión y el caos en esta cámara.

Sin conocer quién colocó esos instrumentos, cuánto tiempo llevaban ahí y qué tipo de información recababan, de inmediato surgieron rumores que mucho daño ocasionan en el ambiente de acuerdos y entendimientos que ha caracterizado a esta Cámara.

De inmediato, todos los grupos parlamentarios expresaron su consternación ante dicho hallazgo y la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, pidió la asistencia del Ministerio Público Federal para recabar la evidencia e inspeccionar todo el Senado.

Por su parte, Ricardo Monreal condenó lo que pudiera ser una práctica de espionaje y reiteró el apoyo de su grupo parlamentario para dar con los responsables.

Se trata de una reacción inmediata y oportuna ante la acusación, pero sobre todo responsable, porque ningún senador ni trabajador del Senado tiene facultades de investigación, las cuales sí tiene el MP y será éste el que delinee la verdad sobre lo que sucedió.

México enfrenta muchos problemas y para solucionarlos debemos tener claro qué nos corresponde a cada quien hacer y en esa medida, actuar. Soltar rumores no es lo indicado, más vale esperar y tener presente que la nueva tecnología no requiere de cables ni dispositivos in situ para espiar a alguien. No pequemos de ingenuos, pues desde hace muchos años sabemos que intereses privados y públicos pueden espiar a cualquiera con una gran facilidad y bajo costo.

Ricardo Monreal actuó en consecuencia y lo hizo responsablemente. Lo demás son suposiciones.

