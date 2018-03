Viene a México Leonardo Padura. Presentará su última novela





Regresa a México Leonardo Padura. Viene a presentar su nueva novela titulada La transparencia del Tiempo. Como siempre, Tusquets es su editorial…Me habla Nina Menocal de Rocha para decirme estará aquí la próxima semana… En su nueva novela, su personaje, Mario Conde -detective y escritor frustrado- vuelve a aparecer en una trama donde, según la entrevista del periódico ABC de España, el narrador expresa su obsesión por el tiempo, el cual aparece como un recorrido que puede “saltar de una época a otra”.Padura comenta: “En mi caso es casi obsesivo tratar de encontrar esas vueltas del tiempo en las que se repiten algunas actitudes, circunstancias, maneras de entender la vida. Esto tiene mucho que ver con mis lecturas y aprendizajesde autores como Alejo Carpentier o Borges” (periódico ABC, Inés Martín Rodrigo)…. La novela tiene dos ejes temporales que transcurren en dos escenarios distintos: La Habana y la Guerra Civil española…. Les confieso que aún no leo esta novela de Padura, pero la que sí acabé y me fascinótanto como El hombre que amaba a los perros, fue La novela de mi vida… Este último libro (350 páginas en letra de 10 puntos) plantea el problema del exilio y de sus imbricaciones morales y emocionales… Hace un paralelismo entre el presente de Fernando, un exprofesor de literatura universitario exiliado de Cuba por una delación,que regresa a la Habana en 1971, y el pasado, casi dos siglos atrás, en la cuales transcurre la vida de Heredia. Fernando va en busca de un manuscrito con la autobiografía del gran poeta romántico exiliado por el gobierno Español de la isla, por haberse involucrado en la primera conspiración de independencia de su país, a principios del siglo XIX…En ese manuscrito, Heredia cuenta su vida de nostalgia y sufrimiento por la patria perdida, que lo lleva a Nueva York y luego a México, donde finalmente transcurre su vida, se casa y muere…En un momento dado, Fernando, el exiliado en el presente, le dice a Delfina, la mujer que amaba cuando partió de Cuba: “Mi vida se hizo una mierda, Delfina, tuve que irme de aquí sin querer irme, todo lo que quería ser se hizo humo”…Cien años antes, Heredia escribiría sobre su exilio: “Por más que a lo largo de los años traté de convertir aquel país (México) en mío, siempre me había tentado como un vicio perverso el deseo de volver a Cuba, precisamente a Cuba el único lugar del mundo donde no podía volver… Quizás fue ése el gran error de mi existencia, o quizás todo fue así porque yo era incapaz de ser de otro modo y estaba predestinado a inventar el destierro de Cuba, la nostalgia por Cuba, el sueño de la libertad de Cuba.”

En esta novela sin desperdicio, Padura define la tarea del escritor : “el escritor es un tipo muy jodido lleno de angustias, que vive en un país y escribe de lo que pasa o lo que no pasa en el país. Y si es un escritor de verdad, trata de ser sincero consigo mismo, aunque escriba de los marcianos”… “-¿Y de qué hay que escribir para que sea buena (la literatura?)”… “Yo creo que hay que escribir sobre lo que uno siente y en lo que uno cree”. “-¿Y si uno cree en milicianos y macheteros y alfabetizadores…?” —atacó Conrado. “…—Pues escribe sobre eso -dijo Enrique- pero no por oportunismo, sino porque uno cree en eso…”.