* El paisaje en la poesía del tabasqueño Carlos Pellicer (1897-1977).



Mucho se ha comentado que el cantor del paisaje mexicano por excelencia es Carlos Pellicer. Los críticos tienen razón. La fusión de Pellicer con el paisaje es total. Ambos se compenetran hasta formar una sola realidad, de allí que lo esencial de su obra sea el tratamiento de la naturaleza y lo telúrico (los cuatros elementos: agua, tierra, aire y fuego). Observo en su obra una voluntad clara por esta conjunción, pues el poeta adopta formas fluviales, arbóreas y paisajísticas. Y dentro de ellas, el canto del agua en todas sus manifestaciones: mar (“el mar que parte plaza en las arenas”, “Los mares de Acapulco/me dejaron sus huellas digitales/ y en la garganta de la voz caían/los jugos del manglar y era hasta el pecho/la estatura naval de los poemas”(Pausa naval); nubes (“En los grupos de nubes,/a inquietudes mi vida tornasola/su afán de cambio y su ojo de ser cumbre.” (Grupos de nubes), ríos (“Canto al Usumacinta”), lagunas, cascadas, y pantanos, como parte esencial de su humanidad y de su ser de poeta… Basta leer el “Romance de Tilantongo” de su libro “Recinto y otras imágenes”, donde declara la importancia de su origen tabasqueño “Yo que de Tabasco vengo/ con nudos de sangre maya,/donde el cacao molido/dio nuevo sentido al agua…/ Yo que de Tabasco vengo/con ríos en la garganta”… Tabasco nos recuerda las regiones del Génesis cuando las aguas aún no se separaban de la tierra. Los tabasqueños conviven con las aguas en todas sus formas: ríos caudalosos, lluvias torrenciales y pantanos así como con todas las formas del mundo vegetal, selvas de poderosos árboles, como la ceiba torcida y milenaria, el cedro y la caoba. Y el hombre es un accidente más de la vida. Por esta razón, Pellicer no canta al paisaje, lo lleva consigo, es el paisaje. Es la flora y el agua. Tabasco mismo que sangra su poder: “Agua de Tabasco vengo/y agua de Tabasco voy/ de agua hermosa es mi abolengo/ y es por eso que aquí estoy/ dichoso con lo que tengo”, escribe en los “Cuatro cantos en mi tierra”)… Flora y agua que esparce su esencia por el mundo entero: “Yo soy un hombre de Tabasco/que ha visitado/los sepulcros andantes de la historia./…Y yo/que soy un árbol de caoba/ que camina/ penetré con raíces y ramajes/ y después ascendí por las rocas divinas (“Canto por un recuerdo griego”)….Si su esencia humana es el paisaje, Pellicer escoge como materiales de su poesía estos dones paisajísticos que, transmutados por el arte, expresan realidades espirituales y estéticas intemporales. Su valor de poeta estriba en descubrirnos las sutiles conexiones de las verdades parciales del paisaje con los sentimientos y las verdades eternas. Poesía total concretada en la selva: “En mi se han amado las fuerzas de origen:/el fuego y el aire, la tierra y el mar.” … El mundo vegetal creó su ser de poeta y su ser de hombre. Por ello, no puede nunca evitar sentir: “crecer ríos y árboles, unificarme, siento/el desierto de sed que en mi destino instala/ el mundo de agua nuevo con que inunda y propala./…Oigo en mi cuerpo el río de un taller que trabaja./ Soy un campo de acción./. En mi maderería/el tablón de la selva tiene de frutería/mi nariz y mi boca”…El poeta es transmisor de una voz que en el pensamiento de Dios ya estaba prevista, nos asegura en su poema “La Voz” y afirma: “Voz del ángel caído,/voz de los ángeles en tierra;/voz que en el tiempo da su tiempo /y de pan y agua solo vive./La voz de callar nos de fuerzas/para oír el llamado oportuno/ de la abeja y del mar, de la palmera/y la esmerada y el río/para ser la voz íntegra que al Paraíso/ de la voz de Dios /vuelva/en la voz de los ángeles que no caerán/jamás.” …Hoy recuerdo esta voz, la de Pellicer, observando florecer la primavera en el altiplano. Su voz inmortal que cantó el paisaje de México como nadie.