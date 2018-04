Alberto Ruy Sánchez, Premio Nacional de Literatura 2017, recibió de manos del presidente Peña Nieto, el lunes 2 de abril el galardón gubernamental que distingue la labor científica y cultural, así como las artes populares de los creadores mexicanos. Con: María Elena Álvarez-Buylla Roces que lo recibió en Ciencias Físico- Matemáticas y Naturales; Emilio Sacristán Rock, en Tecnología, Innovación y Diseño; Mercedes de la Garza en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía; el cineasta Nicolás Echevarría Ortíz, en Bellas Artes y Francisco Barnett Astorga en Artes y Tradiciones Populares… Ruy Sánchez es un autor de culto, sus novelas sobre Mogador inspiran y trascienden el erotismo vulgar para llevarlo al campo de la poesía.

En su libro Los jardines de Mogador, por ejemplo, cuando el deseo echa raíces en el cuerpo, la vida adquiere su sentido más intenso en la búsqueda de ese paraíso que es el cuerpo de la amada. En el puerto amurallado de Mogador, una antigua ciudad de Marruecos considerada la ciudad del deseo, una mujer decide imponerle un reto a su amante: sólo volverán a hacer el amor cada vez que él venga a contarle un nuevo jardín de la ciudad.

El problema es que en Mogador no hay más jardines, y así el tendrá que descubrirlos aguzando sus sentidos, sensibilidad e imaginación…Hay pocos autores en nuestro universo mexicano que traten con tanta poesía el tema del deseo erótico, que Alberto Ruy Sánchez queda como autor único en las regiones del erotismo, como si en su sensibilidad se haya introducido el viejo espíritu del persa Omar Kayam (1048-1131) (“El amor que no arrasa no es amor./¿Brinda acaso un tizón el calor de una hoguera?/Día y noche, toda su vida entera,/el verdadero amante se consume/entre el dolor y el placer.) o de Ibn Hazm (Cuando mis ojos ve a alguien vestido de rojo, /mi corazón se rompe y desgarra de pena./¡Es que ella con su mirada hiere y desangra a los hombres/y pienso que el vestido está empapado y empurpurado con esa sangre! )…En la obra de Ruy Sánchez, el amante, al buscar jardines perdidos se encuentra con el laberinto del Jena, esa planta capaz de teñir el cabello de una mujer hermosa, pero también de servir de tinte para tatuar un hermoso jardín en un cuerpo humano… Que bueno que el gobierno reconoció la obra de este autor mexicano -si se vale el término-, exquisito, que nos remite a los mundos del amor, del deseo y del erotismo… En una entrevista que le hizo Rose Mary Salum, para la revista Literal (Latin american voices) Ruy Sánchez comenta: “Mis libros apenas atisban en el mundo del deseo que es cambiante y tiene mil caras.

Dentro de mi plan, me queda por escribir todas aquellas observaciones que he ordenado bajo el signo del fuego: el deseo tan ardiente que ya no puede ser dicho, que consume la vida. Pero cada uno de mis libros avanza no sólo recorriendo más temas sino ampliando el punto de vista del narrador.

Me falta una dimensión narrativa que añada a lo sublime del deseo un ámbito de ironía, de burlarse de sí mismo. Eso está un poco ya en En los labios del agua, pero vendrá con más fuerza en el siguiente libro, el del fuego. También me hace falta reescribir el último libro, el que cuenta el origen y crecimiento del deseo de escribir estos libros que en un principio se llamó ARS de cuerpo entero y que se llamará Mi palma en la arena.

Me faltan algunos relatos laterales y breves y un libro de poemas que cuentan los sueños eróticos de los sonámbulos: Espiral de sueños. Será una exploración del delirio amoroso que se tiene cuando se hace el amor”….Por su escritura, Ruy Sánchez no sólo cosechó el Premio gubernamental de Ciencias, Artes y Letras, sino que este año también obtuvo el preciado Premio de Literatura Mazatlán, por su novela: Los sueños de la serpiente publicada en 2017…