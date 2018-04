Por el Cebus capucinos…



El gran escape del Cebus capucinos -el mono escapado de una casa de Lomas Altas de la Ciudad de México-, su búsqueda, persecución y finalmente su captura en la cerrada de Mil Cumbres- puso la nota ecológica y nostálgica a esta ciudad cargada, como el resto de la República, con dos noticias dominantes: la lucha electoral y la violencia desatada en muchas regiones de nuestra República…Veo en los videos con un estrés grande, enmarcada por cabellos amarillentos a la trump, la cara del changuito, del cual no tenemos ni su nombre, porque lo de “Capuchino” se lo pusieron por la especie a la que pertenece, los biólogos, al comparar su pelambre oscuro o rojizo en forma de V con el hábito de un monje capuchino… La zoóloga María Elena Hoyo, exdirectora del Zoológico de Chapultepec,afirmó a los medios que esta especie de primates nativos de América, y cuyo hábitat se extiende de Honduras y los países centroamericanos a las selvas colombianas y ecuatorianas, “es inteligentísimo”…Y ¡cómo no va a ser!, si su cerebro pesa alrededor de 79.2, gramaje que lo coloca entre los más grandes cerebros de varias especies de monos mayores al de su tamaño… Zoólogos que han estudiado sus costumbres, nos dicen que el Cebus capucinos es capaz de utilizar objetos como herramientas -se sirven de piedras como yunques para romper los frutos de cáscara muy dura a fin de obtener comida y aún como armas, ya que siendo animales gregarios (viven en grandes grupos generalmente de la misma familia) tienen que luchar contra los machos alfa errantes que quieren quedarse con sus hembras, para lo cual buscan asesinar a las crías de éstas… En su “hábitat natural es muy versátil, se adapta a varios tipos de bosques y consume muchos tipos de comida como frutas, diferentes vegetales, invertebrados y pequeños vertebrados. Viven en grupos que incluyen machos y hembras y pueden exceder los 20 individuos”, quizás por ello aquí en México tardaron más de una semana en cazarlo….Pero nos preguntamos, ¿qué hacía, solito, este ejemplar, tan lejos de su casa y tan cerca de un conglomerado de primates sapiens peligrosísimos, como puede ser nuestra sociedad? ¿De qué mansión se escapó? ¿Por qué sus dueños o dueño no lo ha reclamado?Los humanos, como el águila harpía (Harpia harpyja), son sus principales depredadores. Los humanos, por hacerlos víctimas del comercio ilegal de fauna silvestre, como sospecho que le sucedió al actor del “gran escape”… También los humanos, al deforestar, destruyen sus hábitats naturales, y no solo eso, los cazan para comer su carne… (En la selva veracruzana, por el rumbo de Catemaco, no hace mucho se comía la carne de chango, como platillo “para gourmets”) …Y en la selva ecuatoriana, la carne de mono es muy apreciada…. Sería muy conveniente localizar a los dueños de este “Mono Capuchino” para saber cómo lo obtuvieron, porque si hay alguna irregularidad, se debe perseguir, como comercio ilegal de especies silvestres, provengan de donde provinieren, y así preservar el entorno y a los habitantes de nuestro planeta no humanos.