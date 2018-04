Leyendo el Diario de un Seductor de Soren Kierkegaard



Acabo de releer el Diario de un Seductor del filósofo danés Soren Kierkegaard (Copenhage, Dinamarca1813-1855), el padre de la filosofía existencialista… Con su don Juan (Johannes) aumento mi conocimiento de donjuanes literarios, que responden a un arquetipo echado a andar en la escena española del siglo XVI por Fray Gabriel Téllez, mejor conocido como Tirso de Molina (El burlador de Sevilla y convidado de piedra).... Antonio de Zamora, Moliére, Samuel Richardson, Lorenzo da Ponte, el libretista de Mozart, Lord Byron, Chordelos de Laclos, José de Espronceda (El estudiante de Salamanca), José Zorrilla (Don Juan Tenorio) y muchos autores más se han fascinado con las hazañas de este seductor de mujeres… La trama es la misma que la de sus antecesores, solo que puesta en danés:Johannes se acaba de enamorar de una muchacha a la que ve por primera vez. Ha sido un flechazo. Su nombre: Cordelia. Johannes quiere seducirla y, para lograrlo, se traza un plan. Primero es saber quién es y ubicarla, para lo cual la sigue en secreto a todas partes. Cordelia tiene 16 años y es muy bella. Su rostro posee un óvalo perfecto, su frente es hermosa, pura y altiva, no tiene el menor defecto. Es indudable que no está prometida. Johannes piensa que algún día le pertenecerá y no tendrá escrúpulos para conseguirla… Como todo seductor Johannes no tiene compromiso, vive para su placer y pone a prueba sus cualidades de conquistador en mujeres muy jovencitas, casi niñas, apenas salidas de la pubertad…El placer erótico es su objetivo y este fin justifica todos los medios… ¿Cuál es entonces el matiz que imprime a su don Juan Soren Kierkegaard y que lo distancia de los demás personajes? El que su don Johannes es un personaje que responde al sentido filosófico de la existencia, con sus nociones de la existencia como libertad de elección y como una progresión interior cambiante siempre. Cordelia es virgen e inexperta en el amor. Y como doña Inés es una víctima. Su victimario planeará la “victoria”, la consecución de su fin erótico, con la paciencia de un estratega dentro de una guerra en la que sólo hay un atacante: él mismo. El diario da cuenta desde la primera vez que Johannes percibe a Cordelia hasta seis meses después cuando Cordelia se le entrega “voluntariamente y llena de pasión” y él, una vez conseguido su objetivo, la abandona. …Un verso del don Giovanni de Mozart tiene la novela como epígrafe. Dice así: “Sua passion predominante e la giovin principiante” (Su pasión predominante es la joven principiante). Sin embargo, y aún como víctima abandonada, Cordelia crece en su ser, porque se percata de su existencia como ser humano; ella se abre auna nueva sensación: el amor, ve cómo sus potencialidades se proyectan al pasar de inocente joven virgen a toda una mujer. El tendrá su propio castigo: no será el infierno y la muerte como el destino que les espera a los donjuanes españoles; su castigo será de orden espiritual: será la angustia, tal como lo expresa en el prólogo el propio Kierkegaard: …"No puedo imaginar una tortura mayor que la congoja de una inteligencia intrigante que de súbito pierde su hilo conductor y que cuando su conciencia despierta y trata de salir del laberinto, vuelve contra sí misma toda su penetración cerebral. Le resultan inútiles todas las salidas de su cueva de zorro: cuando cree ir a alcanzar la luz del día, se da cuenta de que se halla delante de una nueva entrada y, como una fiera despavorida, en la desgarradora desesperación que la acomete, trata de continuo de salir, pero sólo encuentra entradas que la conducen de nuevo a sí misma.”…La lectura de este “Diario” invita a la reflexión…