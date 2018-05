Los Robots llegan a la Política



Uno de ellos compite para ser Alcalde.





Si. Aunque ustedes no lo crean, un robot se ha postulado para una alcaldía. No sucede en Mexico, sucede en Tama, una ciudad localizada en la porción occidental de la región metropolitana de Tokio, Japón…. Es una ciudad con una población estimada de 150 mil personas… Pues bien, según el periódico The Daily Mail, el robot, que tiene una apariencia femenina y el cuerpo totalmente plateado promete ser “justo y equilibrado” con todos sus electores. Se llama Michihito Masuda y ya su rostro aparece en carteles de propaganda, en anuncios pegados en transportes; y su voz, en audios radiofónicos… Tama se localiza al pie de las montañas Okutama, al sudoeste de Tokio y allí, Matsuda, el robot, ha expresado que dará “oportunidades justas y equilibradas a los ciudadanos, comprometiéndose a analizar las peticiones que sean presentadas al consejo para desglosar estadísticamente los aspectos positivos y negativos de estas…Y como promesa de candidato-candidata afirma que “resolverá todos los problemas racionalmente evaluando cada conflicto que surja entre los residentes”… No ha pasado mucho tiempo desde que en 1817 Hoffmann publico un cuento titulado El hombre de arena donde aparece una mujer que parecía una muñeca mecánica, y que el dramaturgo y escritor checo Karel Capek utilizaba por vez primera en un obra R.U.R (Rossumovi Univerzální Roboti, (Rossum’s Universal Robots)la palabra “robot”, representada por primera vez en Praga en 1921 y en Nueva York en 1922. En la obra de Capek, observamos que en una fábrica se construyen personas artificiales llamadas robots, criaturas que pueden confundirse con humanos: pueden pensar por sí mismos y, aunque parecen felices de servir a los humanos, el problema es si estos están siendo explotados y cuales son las consecuencias de esta servidumbre hacia los humanos. En la obra de Capek, los “roboti” como se les llama originalmente, se rebelan hasta la extinción de la raza humana… El cine nos ha acostumbrado a los robots y a los androides… Y en la industria automotriz y pesada, la robótica es cosa de todos los días… Sin ir mas lejos, en nuestro país, en Puebla, se encuentra la fabrica mexicana mas grande de brazos robóticos para la industria automotriz de la familia Bauer. Su director Willy Bauer y sus hijos acaban de exponer en el Pabellón Mexicano de la Feria Industrial de Hannover efectuada en abril pasado e inaugurada por Angela Merkel y el presidente Enrique Pena Nieto…. Volviendo al robot Michihito Matsuda, fue elaborado por los grandes científicos e la robótica Tetsuzo Matzuda, vicepresidente del proveedor de servicios móviles SoftBank, y Norio Murakami, un exempleado de Google Japón…El robot, como dijimos al principio de este articulo promete decisiones ‘Justas y equilibradas” para los ciudadanos… Estas decisiones justas, tienen que ver con la Etica y los principios éticos que caracterizan a las personas porque la justicia -dar a cada quien lo que le corresponde- es un juicio que hasta ahora se considera propia de la condición humana… ?Cuáles serán los parámetros para impartir justicia de esta extraña ‘persona’ si resultara electa? Es intrigante esta nueva perspectiva que nos impone la tecnología de nuestro tiempo.