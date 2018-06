Convocan al Premio Internacional “Carlos Fuentes”



Hace apenas dos días, vi por las redes sociales a su viuda Silvia Lemus junto a la tumba donde reposan los restos mortales del autor de Aura, y los de sus hijos, Carlos y Natasha Fuentes Lemus, en el Cementerio de Montparnasse de París, en Francia.. La frágil manode Silvia reposa en la lápida de mármol donde se inscriben los nombres de sus seres queridos, la cabeza reclinada hacia el pecho, todo el delgado cuerpo doblegado por el dolor de la ausencia… La foto me sacó lágrimas porque ante una viudez sentida desde el alma no hay palabras para el consuelo… Silvia no desea que México se olvide de su gran escritor quien dio lustre a las letras de nuestro país obteniendo premios internacionales como el Rómulo Gallegos, en 1977; el Alfonso Reyes, 1979, el premio Miguel de Cervantes (el Nobel en el ámbito de la lengua española) otorgado por los hispanos; el Premio Internacional Menéndez y Pelayo (don Marcelino fue el gran polígrafo del siglo XIX español, autor de la Historia de los Heterodoxos Españoles)… Otros premios internacionales que obtuvo Fuentes fue el Grinzane Cavour Prize, el Premio Princesa de Asturias de las Letras (1994), la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica; el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México y la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República…

Estoy segura que México noolvida al autor de la Región más transparente y La muerte de Artemio Cruz, y a las pruebas me remito: acaba de salir la Convocatoria firmada por la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México -alma mater de Fuentes- a todas las instituciones que tengan que ver con la literatura en lengua española,para que propongan candidatos al Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2018…

Este premio es de carácter bianual y tiene una bolsa de ¡250 mil dólares americanos! -pagados en moneda nacional, lo que al tipo de cambio de hoy vienen a ser ¡4 millones, 955 mil pesos!-, más un diploma y una escultura diseñada por Vicente Rojo…Podrán ser propuestos como candidatos “los escritores que por el conjunto de su obra hayan contribuido a enriquecer el patrimonio literario de la humanidad”….La recepción de candidaturas se cerrará el martes 17 de julio de 2018 en punto de las 23:59 horas….

El Presidente Enrique Peña Nieto otorgará el premio el día del natalicio de Carlos Fuentes, es decir el 11 de noviembre…. El jurado estará integrado por: un miembro de la Academia Mexicana de la Lengua; un miembro de la Real Academia Española; dos prestigiadas personalidades de los sectores académico y literario, propuesta una por la Universidad Nacional Autónoma de México, y otra por la Secretaría de Cultura, a quienes se sumará el poeta mexicano Enrique Lizalde, ganador inmediato anterior del premio…..

Las votaciones serán secretas yel fallo del jurado, definitivo e inapelable. Éste se dará a conocer en rueda de prensa, por la Secretaría de Cultura y la Rectoría de la UNAM, el 17 de septiembre de 2018.El primero en recibir el premio fue peruano Mario Vargas-Llosa, le siguió el nicaragüense Sergio Ramírez, y el tercero, fue, como ya expresé, el poeta Eduardo Lizalde… Silvia, no estás sola, Carlos Fuente te acompaña pues vive en la memoria de todos sus lectores y en el universo cultural de México y el mundo.