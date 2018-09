*México y el Foro de París para la Paz.



El maestro en Derecho Francisco Plancarte y García Naranjo es un internacionalista que tiene un ideal: crear un sistema Parlamentario Mundial ciudadano que coadyuve con la ONU a la gobernanza del planeta, al regular los problemas globales que ahora enfrenta la humanidad, tales como migración, pobreza, comunicación digital, cambio climático y desarrollo económico, por no mencionar más que algunos.

Lo conocí en la comida mensual de las Mujeres Líderes de México y el Mundo que preside la dinámica Beatriz Lobo. El fue el orador principal y en su charla, con gran entusiasmo contó cómo desde hace veinte años se ha dedicado a este sueño: transformar la ONU en un organismo en que estén representados los ciudadanos de todo el globo al través de un parlamento…. Para ello ha fundado el Centro Mexicano de Responsabilidad Global CEMERG, A. C. que se dedica precisamente a promover un nuevo derecho mundial, la Gobernanza Mundial al través de un Sistema Parlamentario Mundial, para lo cual se tendría que modificar algunos artículos de la Carta de las Naciones Unidas, pues actualmente la ONU no puede formar autoridad parlamentaria, ya que no fue instituida para ello.

El maestro Plancarte como conocedor del Derecho internacional y de la ONU afirmó que el Federalismo Mundial estaba en la agenda de Naciones Unidas en 1949, pero que tres hechos históricos lo echaron abajo: 1. el que la URSS haya explotado su primera bomba nuclear; 2 la asunción de Mao Tse Tung al gobierno de China y 3, los prolegómenos de la guerra de Corea…La guerra fría terminó en 1991 y las condiciones políticas de nuestro mundo ahora son diferentes; por tanto, la ONU tiene un gran potencial para renovarse y adecuarse a la era que estamos viviendo… El Maestro Plancarte y García Naranjo dio la noticia de que el Foro de París para la Paz, convocado por el presidente Emmanuel Macron de Francia, en conmemoración del Centenario del Armisticio de la I Guerra Mundial (1914-1918), ha invitado a participar al Centro Mexicano de Responsabilidad Global con su propuesta, que consiste en una nueva estrategia global de gobernanza mundial a través de la Revisión de la Carta de la ONU, con fundamento en el primer párrafo de su Artículo 109.

El Foro de París, a celebrarse del 11 al 13 de noviembre de este año, promueve las ideas e iniciativas sobre la Gobernanza Mundial en torno a cinco temas: la paz y la seguridad, el medio ambiente, el desarrollo, las nuevas tecnologías y la economía inclusiva…. De entre 848 propuestas de todo el mundo, la del maestro Plancarte fue aceptada….El conferenciante -quien por cierto es nieto de don Nemesio García Naranjo, periodista e intelectual porfirista, explicó también que CEMERG promovió esta revisión de la Carta de la ONU ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de nuestro país. Ésta dictó el Punto de Acuerdo para que el Presidente de la República solicite la reforma a la ONU en la próxima Asamblea General Anual de septiembre 2018…Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso giró oficio al Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, haciendo de su conocimiento el exhorto al Presidente de la República para que impulse la reforma de la ONU en la próxima Asamblea Anual, que se inaugura el 18 de septiembre 2018….El Foro de París es una gran iniciativa francesa para la Paz y nuestro país estará representado con una excelente propuesta democrática y ciudadana a nivel global….