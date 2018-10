Fray Andrés de Olmos, en su 447 aniversario de su muerte.



Nuestra cultura, la mexicana, es como es, gracias a la acción de muchos hombres y mujeres que nos precedieron en el amor a la literatura, a las ideas, a la lengua. Hoy en el 447 aniversario de la muerte de Fray Andrés de Olmos Oña, Burgos, cerca de 1485 – Tampico, Nueva España, 1571), fundador de Tampico y cuya misión franciscana llamada Tamaholipa (lugar donde se reza mucho) dio nombre a esa región norteña del río Pánuco que ahora llamamos Tamaulipas.

Traigo a cuento a Fray Andrés de Olmos, al padre Olmos, porque fue un misionero lingüista,ya que se ocupó de hacer la primera gramática del náhuatl y su traducción al español; y de estudiar los idiomas totonaco y huasteco. Llamado por Fray Juan de Zumárraga para que lo acompañara en su viaje a la Nueva España en 1528, llega a nuestro país y se dedica desde ya a estudiar la lengua náhuatl para poder cumplir mejor su misión evangelizadora y conocer asimismo el pensamiento de los mexicanos recién conquistados por Hernán Cortés.

Existen pocos datos sobre su vida y su trajín entre la fundación de sus misiones en el Totonacapany con los Huastecos, pero se sabe que en 1530habita en el centro de México, entre Tepepulco (región de Texcoco) y Cuernavaca y que participó en 1533 en la fundación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, institución con la que colaboró hasta 1539, año en que viajó a Hueytlalpan, en la región totonaca y en 1544 fundó la misión de Tamaholipa. Dicen que era robusto y un gran caminador recorriendolargos trayectos para fundar conventos y misiones . Sin embargo, le dio tiempo para escribir y escribir mucho en pro de los indios, lo que le valió que muchos de sus escritosno fueran publicados. A él le debemos la traducción al español de los maravillosos Huehuetlahtolli,que significan en idioma náhuatl “Los dichos de los ancianos",donde se describen los consejos de los sabios sobre las normas de conducta, la visión moral, y las creencias de los pueblo nahuas que incluyó en su Arte para aprender la lengua mexicanay que también Fray Bernardino de Sahagún recogerá en su libro VI de Las cosas de la Nueva España. Fue en Tampico donde dio rienda suelta a su pluma y nos legó su Gramática de la Lengua mexicana, su Manual para aprender la Lengua Huasteca, el Arte de aprender la lengua totonaca; un Vocabulario de la lengua náhuatl; un Diccionario de la lengua Totonaca; y dos tratados muy de la época: uno sobre el demonio y otro sobre hechicerías y sortilegios, donde pone a la mujer como el vehículo del demonio para perder el alma de los varones. De "Las pláticas que los señores mexicanos hacían a sus hijos y vasallos", entresaco la manera como un mexica educado debería comer: “no comas con demasiada desenvoltura, ni des grandes bocados en el pan, ni metas mucha vianda en la boca, porque no te añuzgues, ni tragues lo que comas como perro… no despedaces el pan y arrebates lo que está en el plato: sea sosegado tu comer, porque no des ocasión de reír a los que están presentes.”…