Medalla Omecíhuatl del Inmujeres CDMX, para la SEMLAC de Sara Lovera



Conocí a Sara Lovera cuando en 1975 dentro del Año Internacional de la Mujer, proclamado por la ONU, en nuestro país se llevó a cabola Primera Conferencia Internacional de la Mujer con la participación de todos los Estados miembros de Naciones Unidas, representados en su mayoría por mujeres… Recuerdo que vinieron en esa ocasión la esposa de Sadat Hussein, de Egipto, y Golda Meir, de Israel, con otras 113 mujeres representando a otros tantos países, aunque también 133 países estuvieron representados por varones… Yo acudí como una de las reporteras comisionadas de este diario y, si mal no recuerdo, Sara como reportera de los noticieros del Canal 13…En aquella ocasiónla Conferencia elaboró una guía de acción encaminada a terminar con la discriminación de la mujer y favorecer su avance social, con tres objetivos: igualdad, desarrollo y paz…Allí se postuló el Primer Plan de Acción Mundial que marcó las directrices a los gobiernos para la siguiente década, proclamada por la ONU como el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 1975-1985… Paralelamente a la Conferencia, se desarrolló por primera vez un Foro de Organizaciones No Gubernamentales con enorme participación femenina,4.000 personas…Al final de la Conferencia Sara se planteó su propio plan de acción para coadyuvar a la metas propuestas por la ONU. Aunque había ya la prensa femenina y del corazón, muy frivolonas, no existía en ningún lugar del mundo el dar noticias políticas, económicas y sociales con visión de género…Hace 37 años Sara funda el Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMLAC) -la única agencia informativa regional en América Latina y el Caribe, con perspectiva de género… SEMLAC, nos comenta Sara, “es una asociación sin fines de lucro, cuya sede regional se encuentra en México. Está integrada por una red de 21 periodistas de América Latina y el Caribe quienes abordan diferentes temas informativos desde una perspectiva de género. También se dedica a la investigación de temas de comunicación y a mejorar el acceso de las mujeres a los medios, sea como comunicadoras o como protagonistas de las noticias”.Actualmente tiene 3 mil 477 suscripciones de: 9 países en Europa; 5, en Asia y 23, de América Latina. Ahora, ha sido reconocida como una de las ganadoras de la Medalla Omecíhuatl 2018 de Inmujeres CDMX por su “destacada trayectoria y trabajo que ha generado una contribución importante en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres”. Con esta medalla, el Inmujeres local reconoce las aportacionesde las mujeres al desarrollo de la civilización, en la construcción de la humanidad en su más amplio y profundo sentido filosófico…. Da gusto que se el esfuerzo de Sara sea reconocido en nuestra propia tierra. Felicidades.

Cambio de tema para comentarles que el martes 30 de octubre en la Casa de las Humanidades de la UNAM, en Coyoacán,a las 17 horas, se rendirá un homenaje al crítico, poeta e investigador literario originario de Durango, Evodio Escalante, en el cual participarán Carlos Oliva, Sergio Ugalde, Raquel Serur y Freja Cervantes… Por supuesto, el autor de Dominación de Nefertiti estará presente.