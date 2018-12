Manuel Felguérez celebra su cumpleaños 90 en su natal Zacatecas.







¿Si usted cumpliera noventa años de edad y hubiera nacido un día 12 de diciembre de 1928, como le gustaría pasar su cumpleaños?… Manuel Felguérez, cumpleañero nonagenario lo pasó trabajando en la ampliación del museo que lleva su nombre en su natal Zacatecas… Felguérez es el más grande artista -pintor, escultor- vivo de la famosa “Generación de la Ruptura”, esa que le puso un “hasta aquí” a la Escuela Mexicana de Pintura, dentro de la cual el pintor David Alfaro Siqueiros había señalado que “No hay más ruta que la nuestra”, pintando como se les pegó la gana a los artistas que la integraron: Vicente Rojo, José Luis Cuevas, Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Arnaldo Cohen, por citar a los más conocidos. Ellos suprimieron la historia representada al abstraer las figuras, construyendo el cuadro como una arquitectura de formas y colores (ahora tenemos al padre de esa escuela, a Kandisky en el Museo del Palacio de las Bellas Artes), apostándole a las sensaciones que entran por el color, por las pinceladas locochonas, por el goteo de la pintura y de otros materiales en el lienzo, por la libre utilización en una misma arquitectura estética, como collages, de papel, de polvo de mármol, de alambres y aún de fierro… Felguérez a sus noventa sigue inventado formas, estructuras, de múltiples materiales, ahora para ampliar el Museo que lleva su nombre, el más impresionante que hay en la república, de Arte Abstracto, tanto, que allí se aloja lo que se ha dado en llamar: La Capilla Sixtina del Arte Abstracto Mexicano, su sala más importante donde se encuentran los “Murales de Osaka”, un espacio que posee las 11 obras monumentales realizadas a petición del museógrafo Fernando Gamboa para el Pabellón de México en la Exposición Mundial Osaka 70 a ll artistas abstractos mexicanos: Lilia Carrillo, Manuel Felguérez, Fernando García Ponce, Arnaldo Coen, Francisco Corsas, Roger Von Gunten, Francisco Icaza, Gilberto Aceves Navarro, Brian Nissen, Antonio Peyrí y Vlady— y que nunca se mostraron en la famoso Pabellón Mexicano de la Feria, pero que ahora se exhiben en toda su grandeza en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez de Zacatecas…Este recinto fue inaugurado hace veinte años, en 1998 y resguarda una colección de más de 100 obras de Felguérez donde podemos seguir paso a paso su evolución como artista, amén de obras de artistas representativos del arte abstracto, no sólo mexicanos sino también extranjeros…Pues bien, ahora el Museo se va a ampliar y ése es el empeño del artista a sus noventa años: convertir terreno donado por el gobierno del estado que servía de estacionamiento en ala del museo actual. Pronto , con la ayuda del arquitecto Juan Álvarez, ese espacio se llenará de naves, bóvedas, paredes y ventanas ideadas por Felguérez para albergar más acervo tanto de su propia colección de pinturas y esculturas como de otros artistas abstractos, pues para el artista es el arte abstracto el que ha llenado de historia el arte mexicano de la segunda década del siglo XX y las primeras del XXI…Felguérez ha dicho (a nuestra colega Ana Mónica Rodríguez) de su propia expresión: “Siempre trato de que la obra sea original, que sea una invención y exprese el espíritu transformado en la materia y, sobre todo, una de las obligaciones del artista es nunca repetirse.” …“toda mi obra pertenece al mundo de la geometría, pero trabajo de manera simultánea con dos tipos: la matemática y la biogeometría, es decir, la geometría de la naturaleza”. Mis pinturas “recuerdan un monte, un río, una piedra, pero también existe una composición muy estricta dentro de la misma geometría con la finalidad de crear orden y un perfecto equilibrio.”… “Cuando sientes que no puedes mover nada, que no hace falta nada, que no puedes meter ni una gota ni una línea, significa que surgió la obra.”