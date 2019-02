Roma, en busca de 10 premios Oscar

El 24 de febrero, en el teatro Dolby de Hollywood se efectuará la ceremonia de entrega de los premio Oscar que otorga la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de los Estados Unidos a lo mejor de la producción, actuación, dirección, música, fotografía, sonido y edición de la filmografía de 2018 en el mundo y en los Estados Unidos… Como sabemos, Roma, de Alfonso Cuarón, ha logrado diez candidaturas a los Oscar : compite por Mejor película y Mejor película de habla extranjera en la misma edición, algo nunca visto en la repartición de estatuillas. Es candidata a los dos Oscar de sonido, a Mejor actriz (Yalitza Aparicio), Mejor actriz secundaria (Marina de Tavira); además en la categorías Diseño de producción, Dirección, Fotografía y Guión original, que irían a aumentar la egoteca de Cuarón. Los Oscar llegan a su 91ª edición, y según leemos el evento no tendrá maestro de ceremonias… En el desayuno para celebrar el cumpleaños de Leti Velasco, en el club de Industriales, algunas de las invitadas me preguntaron qué me había parecido la película y por qué se hacía acreedora a tantos premios, como el León de Oro de Venecia; el Goya de los españoles; el Bafta inglés y 158 premios más, más 108 nominaciones y 30 nominaciones pendientes por resolver… Es quizás la película mexicana más premiada de toda la historia fílmica de nuestro país… La pregunta me hizo reflexionar sobre lo que es una obra de arte… En cine es muy difícil realizar una obra perdurable por la cantidad de factores y personas que intervienen en su producción… E indiscutiblemente Roma, de Cuarón, es una obra de arte fílmico donde todo confluye: la historia, la producción, las actuaciones, el guión, la fotografía, la reproducción del México de los años 70… Una evocación de los años 70 mexicanos, donde el arte está en la manera de contar la historia y en esa manera, de conmovernos como espectadores al revelar la condición de las mujeres migrantes, de las no migrantes, abandonadas por sus parejas, del entorno social y político de la represión a los estudiantes; del espíritu del tiempo, con su música, sus cines, sus autos, sus ideas… La ternura de la familia encarnada en los niños… La forma en esta película se convierte en fondo y nos hace reflexionar sobre las empleadas domésticas, el autoritarismo del gobierno de entonces, la discriminación hacia las mujeres… No siempre aparece una obra de arte en el mundo fílmico mundial y esta película es una de ellas. Gracias Cuarón por concebirla y realizarla y por reafirmar el amor a nuestro país a través de esa mirada lúcida, inteligente y amorosa hacia una época de nuestra historia….