Lo "real maravilloso" en la literatura de Alejo Carpentier

En el prólogo a su libro El reino de este mundo, Alejo Carpentier, construye su teoría literaria de “lo real maravilloso”… Escribe: “Muchos se olvidan, con disfrazarse de magos a poco costo, que lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad (el milagro), de una revelación privilegiada de la realidad, de una revelación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad, percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de “estado límite”… “Esto se me hizo particularmente evidente durante mi permanencia en Haití, al hallarme en contacto cotidiano con algo que podríamos llamar lo “real-maravilloso”…Pero pensaba además que esa presencia y vigencia de lo real maravilloso no era privilegio único de Haití, sino patrimonio de la América entera, donde todavía no se ha terminado de establecer, por ejemplo, un recuento de cosmogonías. Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en las vidas de hombres que inscribieron fechas en la Historia del Continente y dejaron apellidos aún llevados: desde los buscadores de la Fuente Eterna de la Juventud, de la áurea ciudad de Manoa, hasta ciertos rebeldes de la primera hora o ciertos héroes modernos de nuestras guerras de independencia…” “Y es que por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la Revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías”….”Pero qué es la historia de América sino toda una crónica de lo real-maravilloso?”…La preocupación fundamental y el tema principal de las novelas de Alejo Carpentier fueron siempre el hombre, la historia y la identidad americana… Acabo de releer El Siglo de las Luces, publicada originalmente en 1962…Tiene como tema el impacto que tuvo la revolución francesa de 1789 en las Antillas. Es la historia de esa revolución, hito en la historia contemporánea, de su evolución en el tiempo, de sus distintas etapas, de las diferentes concepciones e interpretaciones que hicieron de ella las colonias de Francia. También es la historia de las esperanzas, sueños e ilusiones depositadas en una revolución que traía aires de libertad y que fracasaría en este primer intento… Es asimismo la historia de la formación de la sociedad que habita en el mar Caribe, sus islas y riberas…Desde la colonización de las islas por los caribes, su encuentro con los europeos primero y después con el transplante de Africa a América de esclavos africanos…Carpentier nos pasea por el panorama cultural que se consolidó en el siglo XVIII, donde aparece una nueva visión del mundo basada en la exaltación de la razón humana y que se plasmó en la corriente de pensamiento europeo denominadaIlustración, la cual pretendía construir un mundo nuevo y mejor, al promover los ideales de razón, naturaleza y felicidad. Cuba, Haití, Francia, la ciudad de Bayona en la frontera con España, Madrid, las Antillas menores y mayores y su mar extraordinario, su colorido, sus gentes -europeos , indios y africanos- desfilan ante nuestros ojos con canciones de la revolución francesa, óperas, historias de piratería y de prisiones… Un mundo lleno de color, bullente, vital, a veces atroz, es el que Carpentier delinea en esta novela con una prosa incomparable… Con razón que el escritor cubano es el referente obligado de los escritores hispanoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, comenzando por García Márquez, Vargas Llosa y por su paisano el cubano Leonardo Padura con su libro “La novela de mi vida”……